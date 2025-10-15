Agresorii susțin că au acționat în legitimă apărare, motiv pentru care și Nasraui a fost chemat la interogatoriu pentru a-și prezenta versiunea.

Internat la terapie intensivă

Incidentul s-a petrecut pe 14 august 2024, în cartierul Rocafonda din orașul spaniol Mataró, locul în care a copilărit Yamal. Zona are codul poștal 304, simbol pe care tânărul fotbalist îl arată frecvent în timpul celebrărilor de gol.

Potrivit publicației La Vanguardia, Munir Nasraui a fost transportat de urgență la Spitalul Can Ruti din Badalona, având trei răni prin înjunghiere descrise de medicul legist drept „care i-au pus viața în pericol”. Din cauza gravității rănilor, acesta a fost internat câteva zile la terapie intensivă.

Deși a fost inițial considerat victimă, bărbatul de 39 de ani a apărut în urmă cu două săptămâni în fața instanței din Mataró, în calitate de acuzat.

Agresorii au declarat că l-au rănit „din greșeală” și că au reacționat în autoapărare, folosind un cuțit luat de la un prieten. Unul dintre ei a suferit o fractură nazală, pe care o pune pe seama lui Nasraui.

La rândul său, tatăl lui Yamal afirmă că s-a apărat după ce a fost încolțit în parcare, susținând că loviturile aplicate au fost doar pentru a se proteja.

Recomandări Laura Codruța Kövesi: „Nimeni din România nu ne sesizează legat de neregulile din Portul Constanța, dar vă promit că o să ajungem și acolo”

De la ce a pornit conflicul din parcare

Conflictul ar fi pornit după ce cineva ar fi aruncat apă spre Nasraui de la etajul al treilea al unei clădiri din apropiere.

„Ce se întâmplă, omule? Mergeam liniștit și acum aruncă cu apă în mine. Ori un avocat bun va rezolva asta, ori ne ocupăm noi mai târziu”, ar fi spus el, potrivit relatărilor.

Aproximativ șase ore mai târziu, disputa s-a transformat într-o confruntare violentă în parcare.

„Munir fugea, iar cel cu cuțitul l-a urmărit și l-a înjunghiat de două sau trei ori în piept și în lateral”, a declarat un prim martor.

„Au vrut să-l omoare. Unul avea un cuțit, a fugit după el ca un animal. Intenția era clară – să-l omoare”, a declarat un alt martor.

Un al treilea martor a confirmat scena: „Adrián era în spate, a fugit cu cuțitul în mână și s-a năpustit asupra lui Munir. L-am văzut cu ochii mei cum l-a înjunghiat de trei sau patru ori”.

Toate declarațiile au fost consemnate în aceeași noapte, separat, pentru a evita influențarea relatărilor. Atacatorii au fost arestați, însă principalul suspect a fost eliberat temporar pentru a-și schimba echipa juridică, după care a invocat legitima apărare.

Cazul rămâne în anchetă, fiind analizat de autoritățile din Mataró.