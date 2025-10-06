Un accident tragic a avut loc în orașul croat Senj, 8.000 de locuitori, când o mașină închiriată cu patru turiști maltezi a căzut în mare de pe o stâncă de 70 de metri.

Vehiculul, un Range Rover alb, a ieșit de pe șosea, a lovit stâlpii de protecție și s-a prăbușit în apă. Un polițist, Jasmin Mujakovici, a sărit imediat în mare pentru a încerca să salveze pasagerii. S-a scufundat de mai multe ori până la 16 metri adâncime, dar nu a reușit să deschidă ușile mașinii din cauza presiunii apei și a avariilor.

„A încercat de mai multe ori, a ieșit la suprafață, a respirat din nou și s-a scufundat din nou”, a descris momentele dramatice Adrian Karamba, reprezentant al serviciului de remorcare.

Scafandrii au recuperat ulterior trupurile victimelor. „Un corp a ieșit imediat la suprafață, celelalte trei au fost scoase de scafandri”, a declarat Dario Cindrici, comandantul scafandrilor din Gospici.

Victimele, două cupluri cu vârste cuprinse între 66 și 68 de ani, închiriaseră mașina pe aeroportul din Zagreb.

Ministerul de Externe din Malta și-a exprimat condoleanțele și a asigurat că este în contact cu autoritățile croate pentru a oferi asistență familiilor.

Cauzele exacte ale tragediei rămân neclare. Se speculează că șoferul ar fi putut suferi un colaps în timpul conducerii.



