Progresul fizic al lucrărilor a atins aproximativ 57% pe întregul contract. Activitățile în desfășurare includ operațiuni de terasament, consolidări ale terenului și execuția structurilor de sprijin.

În prezent se fac săpături, umpluturi și așternere de agregate cu lianți hidraulici pentru partea de drum. Pentru consolidări, se realizează stabilizări ale terenului de fundare și structuri de sprijin cu piloți forați.

La capitolul structuri, la Autostrada A3 se execută piloți forați, armare și cofrare pentru fundații și elevații. De asemenea, sunt în curs relocări de rețele de utilități.

„Dacă antreprenorul menține aceeași mobilizare și actualul ritm de lucru, în cursul anului 2026 se vor deschide circulației și cei 26,35 km ai acestei secțiuni a autostrăzii Transilvania”, transmite Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), miercuri, pe pagina de Facebook.

Contractul, în valoare de 884,123 milioane lei fără TVA, are o durată de 24 de luni, din care șase luni pentru proiectare și 18 luni pentru execuție.

Proiectarea a început pe 15 martie 2024, iar lucrările efective au demarat pe 20 ianuarie 2025. Finanțarea este asigurată prin Programul Transport (PT).

