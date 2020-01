De Daria Maria Diaconu,

Tatăl starului hollywoodian Dwayne „The Rock” Johnson a murit miercuri, 15 ianuarie.

Rocky „Soul Man” Johnson și-a început cariera în anul 1960 la National Wrestling Alliance. Acesta s-a retras din competiții în anul 1991.

WWE is saddened to learn that WWE Hall of Famer Rocky Johnson has passed away. https://t.co/9uxrICJKxb