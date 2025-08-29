Echipajele de urgență, mobilizate

La locul accidentului au fost trimise mai multe forțe de intervenție. Acestea au inclus o autospecială de primă intervenție și comandă, o autospecială de descarcerare și una pentru transportul personalului și al victimelor multiple.

De asemenea, au intervenit un echipaj SMURD și două ambulanțe SAJ, dintre care una cu medic.

În cele două tramvaie se aflau 25 de persoane. În urma impactului, 3 victime au primit îngrijit medicale la fața locului, ulterior refuzând transportul la spital.

Starea victimelor și impactul asupra traficului

Reprezentanții ISU Timiș au declarat că victimele sunt conștiente și cooperante. Acestea au fost evaluate de echipajele medicale la fața locului. Traficul în zonă a fost temporar afectat, iar autoritățile investighează cauzele accidentului.

Conform Societății de Transport Public Timișoara (STPT), un tramvai de pe linia 5 a deraiat, blocând temporar circulația pe liniile 1, 2, 4, 5 și 6. Printre victime se numără și conducătoarea tramvaiului.

„Echipele STPT intervin la fața locului pentru repunerea tramvaiului pe șine și remedierea situației în cel mai scurt timp”, a transmis STPT.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a determina circumstanțele exacte ale accidentului. Situația este în curs de remediere, iar serviciile de transport public lucrează pentru reluarea circulației normale în zonă.

