Cuprins:
„În urma probatoriului administrat în cauză de către poliţiştii Biroului de Investigaţii Criminale din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara, a fost reţinută o femeie de 33 de ani, administratoarea Centrului Educaţional, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă”, a transmis IPJ Timiș.
Administratora creșei din Timișoara, de 33 de ani, reținută
Suspecta din Timișoara, în vârstă de 33 de ani, a fost dusă în arestul Poliției. Investigațiile continuă pentru a stabili toate circumstanțele în care a murit copilul de nici doi ani.
Cercetarea se desfășoară sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Timișoara.
Tragedia a avut loc luni, când băiețelul de un an și opt luni a fost găsit fără viață în iazul ornamental.
Centrul Educațional din Timișoara se află chiar lângă un restaurant, iar conducerea acestuia a permis celor de la creșă utilizarea curții unde se afla iazul.
Cum a murit copilul de un an din Timișoara, în iazul ornamental
Băiețul de doar un an și opt luni a fost scos afară luni, 1 septembrie, împreună cu alți copii, pentru recreere, într-un spaţiu amenajat, în aer liber, lângă creşă.
Dispariția sa a fost observată prea târziu. Copilul a fost găsit înecat într-un iaz ornamental, aflat pe strada Calea Martirilor din Timișoara, în curtea comună a unei creşe şi a unui restaurant.
La fața locului a fost chemată ambulanţa. În urma manevrelor de resuscitare făcute de personalul medical, a fost declarat decesul băieţelului.
Din primele informații, se pare că angajatele creşei din Timișoara foloseau ca loc de joacă o curte aparţinând unui restaurant din vecinătate, în baza unei înţelegeri.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.