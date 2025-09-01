Băiețul de doar un an și opt luni a fost scos afară luni, 1 septembrie, împreună cu alți micuți, pentru recreere, într-un spaţiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creşei, potrivit News.ro.

Dispariția sa a fost observată prea târziu. Copilul a fost găsit înecat într-un iaz ornamental, aflat pe strada Calea Martirilor, în curtea comună a unei creşe şi a unui restaurant.

„La data de 1 septembrie 2025, în jurul orei 12:30, poliţiştii Secţiei 2 Timişoara au fost sesizaţi cu privire la faptul că pe strada Calea Martirilor, din Timişoara, într-un iaz ornamental, se află un minor înecat. Ajunşi la faţa locului, poliţiştii au constatat că este vorba de un băieţel de 1 an şi 8 luni, care fusese scos pentru recreere, într-un spaţiu amenajat, în aer liber, din proximitatea creşei, împreună cu ceilalţi copii, iar după un timp a fost constatată lipsa acestuia”, a transmis IPJ Timiş.

La fața locului a fost chemată ambulanţa. În urma manevrelor de resuscitare efectuate de personalul medical, a fost declarat decesul băieţelului.

„Poliţiştii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi se efectuează verificări şi cu privire la supravegherea copiilor”, a mai precizat IPJ Timiş.

Din primele informații, se pare că angajatele creşei foloseau ca loc de joacă o curte aparţinând unui restaurant din vecinătate, în baza unei înţelegeri, potrivit sursei citate.

