Cinismul afacerii COVID. Mama i-a murit cu corona și cu trei infecții nosocomiale, iar spitalul l-a jefuit și la înmormântare

”Să vorbești la autopsier”, îl îndeamnă cei de la morga Spitalului de Boli Infecțioase Cluj-Napoca pe Ovidiu Nagy, venit să-și vadă mama decedată de COVID-19. Bărbatul era la capătul unui calvar, după ce mama lui se infectase nu doar cu COVID, ci și cu trei germeni intraspitalicești.

În loc să-i dea detalii despre înhumare, autopsierul i-a răspuns la telefon cu o ofertă de coșciug și transport mortuar. Autopsierul e angajat la stat în două spitale publice, dar și patron al firmei de pompe funebre Requiem!

Pe 31 august, după aproape o lună pe secția ATI a Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj, Ana Nagy se stingea de COVID-19.



Ovidiu Nagy, alături de cele două ipostaze ale mamei sale, înainte și după COVID-19

Și n-au trecut decât câteva ore de la moarte și până când fiul avea să fie aruncat într-un film absurd, început la morga Spitalului de Boli Infecțioase Cluj-Napoca.



PARTEA 1. AUTOPSIERUL

”Eram la morgă și am văzut acolo o listă cu mai multe firme de pompe funebre. O grămadă erau. Niciuna nu avea telefon, niciuna nu avea e-mail, date de contact, nimic.

Așa că m-am dus la doamna de la morgă și am întrebat-o cum să fac. Ea mi-a dat un număr și a zis să sun la autopsierul spitalului și rezolvă el tot. Uite, să vă arăt, așa l-am salvat și în telefon, autopsier. L-am trecut «Autopsier Alexandru»”, începe Ovidiu Nagy.



”Am fost sunat de pe acel număr și mi s-a spus: «Bună ziua, sunt omul de la firma de pompe funebre». «Păi, nu se poate, că v-am trecut autopsier aici». «Sunt unul și același», mi-a răspuns. Eu chiar credeam că a mai rămas ceva după mama și de asta mă suna”.

Ana Nagy

Bărbatul nu mințea, chiar era unul și același. Pe numele lui Alexandru Muntean, autopsier al Spitalului de Boli Infecțioase Cluj-Napoca și, în același timp, acționar unic și administrator, ce să mai, patron al firmei de pompe funebre Requiem din Cluj-Napoca.

Mai târziu, avea să-i trimită și oferta pe Facebook. 1.400 de lei sicriul, 600 de lei transportul și manipularea, 100 de lei crucea.



Nici nu se ascunde: și angajat la stat, și patron de firme funerare

E foarte simplu de verificat că patronul firmei de pompe funebre este unul și același cu autopsierul celor două spitale.



Mureșan, trecut ca autopsier la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj-Napoca

Pe site-ul Spitalului de Boli Infecțioase Cluj-Napoca apare chiar cu numele. Nu e însă unicul spital la care lucrează. La Spitalul de Pediatrie, același Alexandru Mureșan apare cu numărul de mobil, care se regăsește în toate anunțurile dedicate firmei Requiem.



Același Mureșan, autopsier la Spitalul de Pediatrie. Numărul de telefon e același cu numărul trecut în anunțurile firmei de pompe funebre

Cine este Alexandru Mureșan

Alexandru Mureșan

Alexandru Mureșan se prezintă ca având peste 20 de ani în domeniu. ”Avem o experiență vastă în domeniul serviciilor funerare și suntem recunoscuți la nivel european pentru seriozitatea, promptitudinea, devotamentul, demnitatea și, nu în ultimul rând, calitatea serviciilor de cea mai înaltă clasă”, se arată pe site-ul firmei de pompe funebre.

Conform datelor de la Registrul Comerțului, puse la dispoziție de termene.ro, firma a avut o cifră de afaceri de 223.000 euro și un profit de aproape 90.000 euro (2019).

Și, din 2016, e în continuă creștere. Atunci, declara pierderi de 3.000 de euro. A crescut constant la 36.000 euro, apoi 69.000, anul trecut 89.000 euro.



PARTEA 2. ÎNMORMÂNTAREA. FĂRĂ COSTUME

În dimineața înmormântării, Ovidiu Nagy s-a trezit cu apeluri insistente la 6 dimineața: era șoferul revoltat al firmei Requiem. ”Ne-am trezit înainte de înmormântare că ne sună că ei mai au de mers și la Turda”.

La cimitir, a venit ”un băiețel îmbrăcat în pantaloni scurți, fără niciun fel de protecție. Atât. Și au lăsat sicriul la poarta cimitirului, de unde l-am preluat eu și cu unchiul meu. Le-am zis, «oameni buni, dar un echipament, ceva, o mască? Noi avem grijă, voi?». Ni s-a răspuns la modul «hai, domnule, e dezinfectat totul, ce COVID»”.

Domnul Mureșan, l-am văzut și la morgă, era ca la el acasă. Fără mască, în pantaloni scurți.

Ovidiu Nagy, fiul Anei Nagy:

În albastru, angajatul firmei de pompe funebre, care nu poartă niciun costum de protecție și e în pantaloni scurți, privește un fiu al Anei Nagy și un prieten de familie coborând sicriul din mașină

Ovidiu Nagy e supărat că, deși nu i s-a permis să transporte singur coșciugul mamei sale, pentru că protocolul pentru înhumarea morților de coronavirus prevede obligativitatea unei firme autorizate de DSP, transportul celor de la Requiem nu avea nicio legătură cu măsurile de protecție împotriva COVID-19.



”O duceam la fel ca ei, cărora le-am plătit 600 de lei pentru transportul sicriului și manipulare”, spune Nagy, care se amuză acum de cuvântul manipulare, căci mama sa a fost lăsată la poarta cimitirului din Feleac.

”Nici sfoară nu exista, așa că am dat o fugă la magazin și am luat una de 50 de metri, am împărțit-o în două, ca să lăsăm sicriul în groapă”, povestește fiul Anei Nagy.

Pentru a reduce din preț, familia a cerut ca femeia să fie înhumată într-un sicriu adus de ei, dar patronul a refuzat. ”Transportul autorizat e numai în coșciugul lor. Așa că s-a dus taică-miu și a ales și el ceva mai acătării de 1.400 de lei”, spune Ovidiu Nagy. Oricum, prețul unui sicriu nu cobora sub 1.000 de lei la Requiem.

”Îmbrăcați obligatoriu în echipamentele individuale de protecție”

Potrivit legii – extras din Ordinul nr. 570 din 6 aprilie 2020, Anexă: Protocol specific privind managementul în caz de deces al pacienților infectați cu noul coronavirus (SARS-CoV2) – ”atunci când decesul s-a produs ca urmare a infecției COVID-19, angajații serviciilor funerare vor respecta întocmai aceleași dispoziții ca și orice alt transportator sau persoană care manipulează cadavrul, adică vor respecta aceleași măsuri de prevenire a transmiterii bolilor infecto-contagioase și vor fi îmbrăcați obligatoriu în echipamentele individuale de protecție”.

Nici măcar nu am putut să mă cert cu ei, că nu aveam starea necesară, eram prea distrus. Ovidiu Nagy:

”E ca și cum aș fi doctor la spital de stat și aș lucra și-n privat”

Alexandru Mureșan a fost contactat de Libertatea.



– Bună ziua, domnule Mureșan. Dorim să vă întreb dacă vi se pare normal să fiți autopsier la două spitale din Cluj și, în același timp, să fiți patron al unei firme de pompe funebre.

– Domnule, ca autopsier nu am nici un fel de contact cu familia, cu rudele.

– Noi știm că, cel puțin la un spital, numărul dumneavoastră de telefon este dat ca ”autopsier” rudelor.

– Nu știu de unde aveți informațiile, dar nu este adevărat. Omul are o listă de 5 firme din care poate alege și eu, mai apoi, vorbesc cu firma aleasă de ruda decedatului.

– Sunt 5 firme fără date de contact, iar oamenii vă sună pe dumneavoastră. Vorbim despre persoane aflate într-un moment groaznic, care nu știu ce să facă mai departe.

– Domnule, în primul rând, persoanele care se sting la spital vin de la ATI. Mă scuzați, dar rudele, mai ales la persoanele aflate în stare gravă, se pot interesa de ce trebuie făcut pe mai departe.

– Există cazuri de oameni care stau o oră la ATI și se sting. Nu e o regulă.

– Da, dar uitați, eu sunt autopsier și am o firmă de pompe funebre. E același lucru ca la doctorii care au firme private. E totul în regulă.

– Depinde, nu e în regulă dacă ești oftalmolog în spital de stat și mă trimiți la cabinetul tău privat de oftalmologie, unde îmi faci ochelari cu chitanță pe cabinet.

– Da, nu este în regulă. Dar eu nu le spun oamenilor să vină la mine. Pot alege.

– Da, și vă repet și eu, informațiile noastre sunt că numărul dumneavoastră este dat, ca autopsier, rudelor care nu știu ce să facă mai departe când moare un pacient COVID.

– Și eu spun că informațiile ajunse la dumneavoastră nu sunt reale.

”Doar nu o să mergem și pe stradă în combinezoane”

– Avem și un caz concret, al unui domn a cărui mamă a murit la Spitalul de Boli Infecțioase Cluj.

– Domnule, știu despre cine vorbiți. Acolo am vorbit, în primul rând, nu cu dânsul, a fost înțelegerea cu fratele dânsului să aducem sicriul până la poarta cimitirului și de acolo să fie preluat de gropari.

– Așa. Întrebarea este dacă e normal să lăsați un sicriu la poarta cimitirului, fiind mort de COVID. În plus, știm că angajații dumneavoastră nu au purtat echipament de protecție.

– Stați puțin. Acel sicriu este dublu dezinfectat. Persoana decedată e luată direct din frigider, pusă într-un sac dublu, ermetic. Sicriul e dezinfectat. Aici, la morgă, se poartă echipament de protecție. Dacă e dezinfectat înseamnă că trebuie să mergem și pe stradă în combinezoane?

– Eu înțeleg că ați justificat inclusiv prețul piperat rudelor spunând că se poartă echipamente de protecție.

– Ei au plătit 1.400 de lei sicriul și restul, până la 2.100 lei, transportul și manipularea. Mi se pare o sumă rezonabilă, chiar dacă au luat un sicriu mai scump, de 1.400 lei.

– Aveați și mai ieftin?

– Sigur că da. Aveam sicriu la 1.000 de lei. Dar pe ăsta l-au ales rudele. Iar legătura am ținut-o cu fratele domnului Ovidiu, nu cu el.

Cazuri la Vaslui și-n Prahova

În trecut, presa locală din România a semnalat și alte astfel de cazuri. De exemplu, la Vaslui, Știri Est și Vremea Nouă au scris mai multe materiale despre Ionuț Sârbu, autopsier al Spitalului Județean de Urgență și, în același timp, asociat al firmei de pompe funebre Edenvis SRL.



Nu e singurul. Observatorul de Prahova a semnalat același lucru în 2010, când Florica Niță, autopsieră la Spitalul Județean de Urgență Ploiești, a fost prezentată ca patroană de firmă de pompe funebre.



Libertatea a solicitat un răspuns și din partea Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca, spital condus de o persoană juridică, Mansana Optim SRL, și îl va publica în momentul în care va fi primit.

Ioan Muresan este reprezentantul legal al Mansana Optim SRL, persoana juridică aflată la conducerea Spitalului de Boli Infecțioase din Cluj-Napoca

