Incidentul a avut loc la Rectoratul Universității Tehnice de Construcții, unde Sebastian Constantin Popescu s-a prezentat pentru a-și exprima opțiunea electorală.

„Încerc acum, ei sunt în ședință, am sunat la Biroul Electoral Central și le-am spus: dacă nu rezolvă, o să mă duc eu peste ei. Să întrerupă ședința, pentru că sunt un candidat la funcția de președinte al României căruia îi este interzis, în acest moment, să voteze, să-și exprime votul, de către niște oameni care nu știu legea”, a susținut Sebastian Constantin Popescu.

Candidatul Partidului Noua Românie a explicat că nu este pentru prima dată când votează la această locație și că aceasta este cea de-a treia sa candidatură pentru funcția de președinte al României.

„Nu este nicio schimbare din punctul meu de vedere, și în 2019 când am candidat, tot aici am votat, în 2024, v-am spus, la secția următoare de acolo, iar acum am decis să votez tot aici. Din punctul meu de vedere, nu e nicio schimbare”, a adăugat Popescu.

Conform legislației electorale în vigoare, românii pot vota la Alegerile Prezidențiale doar la secția arondată domiciliului sau reședinței lor. Există excepții pentru cei care se află în alte județe în ziua votului, aceștia pot vota la orice secție de votare din cadrul localității în care se află.

Recomandări Candidații la Președinție care au ajuns la pușcărie. Lista infracțiunilor care i-a băgat după gratii

În cazul Bucureștiului, alegătorii nu pot vota în alte sectoare decât cel de domiciliu sau reședință. Totuși, ei pot vota la orice secție de votare din alt județ.

Vezi LIVE TEXT – Alegeri prezidențiale 2025 – turul 1. Urmărește cele mai noi informații despre prezența la vot și desfășurarea scrutinului!

Urmărește cel mai nou VIDEO Știri România O mașină a intrat în pământ după ce asfaltul din parcarea în care se afla s-a surpat, în București

Urmărește-ne pe Google News