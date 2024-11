Lukașenko spune că a oprit internetul pentru că în joc era „soarta țării”

Întrebat în timpul unei întâlniri de la Universitatea Lingvistică de Stat din Minsk despre închiderea internetului în perioada electorală, așa cum s-a întâmplat în urmă cu patru ani și jumătate, Lukașenko a răspuns afirmativ.

„Dacă se întâmplă din nou, îl vom opri”, a precizat scurt, Alexander Lukașenko, după care a adăugat: „Începi să cântăreşti ceea ce este mai important. Desigur, am văzut ce s-ar putea întâmpla”.

Președitele belarus a adăugat că în 2020 internetul a fost oprit din cauza faptului că „atunci discuția a fost despre soarta țării”.

De asemenea, Aleksandr Lukașenko nu exclude posibilitatea ca protestele să izbucnească și în timpul viitoarelor alegeri, programate la începutul anului 2025.

„Nimeni nu a spart sau a bătut pe nimeni acolo (n.r. – în timpul protestelor din 2020), nu a fost nevoie să bată sau să lovească pe nimeni. Bielorușii nu sunt genul acesta de oameni și am înțeles de unde venea totul, în primul rând, din Polonia. Am înțeles unde am putea ajunge. Am fi avut un război mai rău decât în Ucraina”, a transmis Aleksandr Lukașenko.

Lukașenko prezice război în Belarus, dacă opoziția preia puterea

Potrivit șefului statului belarus, dacă oponenții ar prelua puterea, trupele NATO ar fi invitate în Belarus în aceeași zi.

„Ei ar avansa spre Smolensk. Care ar fi răspunsul? Cum ar reacționa Rusia? Un război va începe, din nou pe teritoriul nostru. Am înțeles toate astea. Am văzut că Internetul este folosit activ pentru asta – să arate trasee, bătăi, lupte. Vor distruge țara și tot răul vine prin internet. Părinții tăi m-au ales și mă gândesc: ca să salvez țara , voi opri internetul pentru o oră, pentru ca serviciile secrete să nu controleze societatea”, a conchis Aleksandr Lukașenko.

Acesta este la putere în Belarus de 30 de ani. În 2020, protestele au început la câteva ore după ce regimul a anunțat victoria neverosimilă a lui Lukașenko, cu 80% din voturi, în alegerile din luna august, în fața candidatei opoziției, Svetlana Tihanovskaia, care ulterior a fost nevoită să se refugieze în Lituania.

Peste 120 de protestatari au fost arestați în Belarus, în urma manifestațiilor violente izbucnite după anunțul primelor rezultate ale alegerilor prezidențiale din 2020.

