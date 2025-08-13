„Am dispus săptămâna trecută un nou control, de data asta pur administrativ din partea DSP București pentru a vedea cum a fost autorizat acest Centru. Azi a venit raportul și vă spun că era să cad de pe scaun. Este revoltător, motiv pentru care am semnat și mâine va pleca spre Parchet întreg raportul, pentru că ceea ce se regăsește în acel raport depășește cu mult competența administrativă a ministerului, pentru că sunt, din punctul meu de vedere, situații care intră în zona penalului”, a spus Rogobete.

Mai precis, Corpul de control al DSP București a aflat că ceea ce apare în memoriul tehnic semnat de fostul manager nu corespunde cu realitatea din teren.

„DSP a dat copy-paste memoriului tehnic venit de la spital fără să verifice fiecare punct și fiecare criteriu conform normativului din ordinul de ministru. Din acest motiv înaintez raportul Corpului de control, raportul Inspecției Sanitare de Stat și raportul Direcției Publice de Sănătate București către Procuratură. Am semnat azi documentele necesare, mâine va pleca raportul către Procuratură”, a adăugat ministrul.

El a precizat că Centrul de mari arși de la Floreasca nu trebuia autorizat și că vor fi verificate toate centrele din țară care tratează pacienți cu arsuri grave.

Ministrul sănătății a mai spus că secția de la Spitalul Floreasca își va pierde statutul de Centru de mari arși, urmând să funcționeze doar ca unitate pentru arși grav.

Cazul Centrului de Mari Arși de la Spitalul Floreasca a izbucnit după ce o pacientă, internată cu arsuri grave, a contractat infecții nosocomiale. Mai exact, Lavinia Vlad, internată în iunie cu arsuri pe 70 % din corp din cauza exploziei centralei pe lemne din casa sa, a contractat infecții cu Pseudomonas aeruginosa (piocianic) și Candida auris în timpul tratamentului. Apoi a fost mutată la un spital din Belgia.

Tot la spitalul Floreasca, în luna iulie, pacienții au semnalat gândaci în camera de transfuzii și la baie.

O fotografie care a făcut valuri pe net cu un gândac la Spitalul Floreasca

Gândacii au fost semnalați și în saloanele de la etajul III, unde se află Centrul de Arși, deși se știe că bolnavii cu arsuri grave sunt extrem de vulnerabili la infecții.

Spitalul Clinic de Urgență Floreasca din București este unul dintre cele mai vechi spitale din România specializate pe urgențe. Actuala construcție datează din 1949.

