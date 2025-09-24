Reacții online

Postarea a fost făcută pe subreddit-ul r/povertyfinance de către Charles, un tânăr de 21 de ani din Florida. Chitanța, găsită la Aeroportul Internațional Palm Beach, arăta o retragere de 200 de dolari, lăsând un sold disponibil de 527.170,27 dolari.

Postarea a devenit rapid virală, primind mii de voturi pozitive și sute de comentarii. Mulți utilizatori și-au exprimat uimirea și invidia față de suma uriașă.

Un comentator a glumit: „Cineva dispus să plătească o taxă de 3,50 dolari este bogat bogat”.

Alții au reflectat asupra propriei situații financiare. Un utilizator a mărturisit: „M-aș simți bogat dacă aș avea măcar 2.000 de dolari pe care i-aș putea economisi”.

Experiențe similare

Unii internauți au împărtășit experiențe proprii legate de sume mari de bani. Un fost angajat bancar a scris: „Am văzut oameni retrăgând mii fără să clipească… solduri atât de mari încât nu e de mirare că nu au văzut o plată pe care nu au făcut-o, pentru că nu trebuie să-și facă griji să se uite la istoricul tranzacțiilor în fiecare zi. Este incredibil ce vieți trăiesc oamenii.”

Conform datelor oficiale, situația financiară prezentată în postare este departe de realitatea majorității americanilor. Potrivit Biroului de Recensământ al SUA, o gospodărie americană mediană deținea o avere de aproximativ 191.100 de dolari în 2023.

În contrast, cele mai bogate 10% dintre gospodării aveau o avere de peste 1,8 milioane de dolari. Disparitățile sunt și mai evidente între comunități, cu doar 4,9% dintre gospodăriile de culoare raportând o avere de peste 1 milion de dolari, comparativ cu 22,2% dintre gospodăriile albe.

Pentru majoritatea familiilor americane, realitatea financiară este mult mai modestă. Soldul mediu în conturile de zi cu zi, cum ar fi conturile curente sau de economii, era de doar 10.000 de dolari – o sumă semnificativ mai mică decât cea prezentată în postarea virală.