Locuitorii din Amsterdam dau în judecată consiliul orașului: „Ne-am săturat”

Se strâng fonduri pentru proces

În 2024, prognozele arată aproape 24 de milioane de înnoptări în Amsterdam, în ciuda angajamentului autorităților de a respecta plafonul.

Limita fusese introdusă după ce peste 30.000 de locuitori semnaseră o petiție prin care solicitau acțiuni concrete împotriva turismului excesiv.

Grupul de campanie Amsterdam heeft een Keuze (Amsterdam are o alegere), sprijinit de 12 organizații de locuitori, a strâns 50.000 de euro pentru a finanța procesul împotriva consiliului.

Printre susținători se află antreprenorul local Alexander Klöpping, care a donat 30.000 de euro.

Citația oficială de 26 de pagini a fost înmânată consiliului luni, iar activiștii spun că sunt hotărâți să continue lupta: „Ne-am săturat”.

Reacția autorităților

Șeful turismului din Amsterdam, Sofyan Mbarki, a recunoscut îngrijorările locuitorilor, dar a avertizat că nu există soluții rapide.

„Dar nu există un singur buton pe care să-l putem apăsa pentru a rezolva totul dintr-o dată”, a declarat acesta.

El a subliniat că orașul a luat deja măsuri precum reducerea opțiunilor de închirieri de vacanță, creșterea taxei turistice și lansarea campaniei „Stai departe”, menită să descurajeze turiștii cu buget redus interesați de droguri și petreceri.

Locuitorii din Amsterdam s-au săturat de turiști – Foto: Ioana Ion

Ce vor locuitorii Amsterdamului

Activiștii propun măsuri mai drastice, printre care:

majorarea suplimentară a taxelor turistice,

interzicerea accesului turiștilor la cafenelele cu canabis,

răscumpărarea permiselor hoteliere pentru reducerea capacității de cazare.

În prezent, Amsterdam are cea mai mare taxă turistică din Europa, adică 12,5% din factura hotelieră.

Totodată, orașul dispune de aproximativ 92.000 de paturi hoteliere, număr ce ar putea crește cu 6% în următorii ani, în ciuda interdicției generale asupra noilor dezvoltări imobiliare.

Urmează noi măsuri până la 1 decembrie

Șeful turismului din Amsterdam, Sofyan Mbarki a anunțat în luna mai că va prezenta un nou pachet de măsuri pentru reducerea turismului excesiv până la 1 decembrie 2025.

Pe lângă înnoptările turistice, consiliul încearcă să gestioneze și numărul vizitatorilor de o zi, care a ajuns la 26,7 milioane în 2024.

Dintre aceștia, aproximativ 66% provin din alte părți ale Olandei pentru a merge la cumpărături sau a vizita muzeele orașului.

