Sunt monitorizați românii care au trimis colete cu plata ramburs prin OLX, mai ales cei care au încasat bani direct în conturi bancare, în urma vânzării de produse prin curier.

Potrivit ANAF, „persoanele fizice care trimit colete cu plata ramburs și care au încasări anuale mai mici de 100.000 de lei au fost incluse într-o campanie de conformare voluntară, menită să le ajute să-și regularizeze situația fiscală”.

În 2025, Direcția Comerț Electronic a DGAF a trimis aproximativ 7.000 de notificări către românii care au înregistrat venituri din rambursuri exclusiv în conturi bancare personale, conform Capital.

În realitate, rapoartele către Fisc au fost transmise de curieri, nu de platformele de vânzări online, astfel că toți cei care au folosit plata ramburs prin curieri sunt vizați.

Persoanele fizice care obțin venituri din activități independente, chirii, dividende sau alte surse pentru care impozitul nu se reține la sursă trebuie să depună Declarația Unică (Formularul 212) la ANAF. Pentru veniturile realizate în 2025, declarația se depune până la 25 mai 2026.

Începând cu 2025, formularul nu mai include estimarea veniturilor pentru anul curent, ci doar raportarea celor efectiv realizate în anul anterior.

Conform legislației, pentru aceste venituri se datorează:

CAS (Contribuția de Asigurări Sociale) – dacă venitul net realizat este cel puțin egal cu plafonul de 12 salarii minime brute pe țară

CASS (Contribuția de Asigurări Sociale de Sănătate) – dacă venitul net realizat este cel puțin egal cu plafonul de 6 salarii minime brute pe țară

