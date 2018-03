Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Vaslui a deschis o anchetă în cazul elevului de la Liceul ”Al. I. Cuza” Bârlad care a ajuns în stare gravă la spital în cursul acestei săptămâni după ce a fost lovit în cap cu o pilă de către un coleg în timp ce se aflau în atelierul școlii la orele practice. Profesorul instructor care-i supraveghea pe copii ar putea fi tras la răspundere dacă se va dovedi că nu i-a instruit pe elevi, conform legii, cu privire la sănătatea și securitatea în muncă.

Cazul elevului de 17 ani de la Liceul ”Al. I. Cuza” Bârlad, transportat cu o leziune gravă la cap la un spital din Iași după ce a fost lovit în cap cu o pilă folosită de către un alt coleg, a ajuns în atenția Inspecției Muncii.

Instituția a început o anchetă pentru a stabili dacă acelor cursanți aflați în timpul orelor de practică li se făcuse instructajul cu privire la sănătatea și securitatea în muncă. În urma primelor cercetări, inspectorii ITM au stabilit că adolescentul a fost rănit cu acea pilă după ce obiectul din metal ar fi sărit dintr-un mâner în timp ce era folosită de un coleg de-al său.

”Deocamdată, am solicitat documente de la liceu din care să reiasă dacă elevii care susțin orele de practică au fost instruiți cu privire la sănătatea și securitatea în muncă. Conform legislației, profesorul instructor are obligația de a prezenta elevilor acele reguli minime tocmai pentru a evita accidentele de muncă. Una dintre acestea, luând în considerare cazul de față, face referire la modul de utilizare al uneltelor de muncă. Astfel, sub nicio formă, echipamentul de lucru, în cazul nostru acea pilă, nu se îndreaptă spre un alt coleg pentru că pot exista riscuri, așa cum s-a demonstrat”, a declarat, joi, pentru Libertatea inspectorul șef al ITM Vaslui, Gheorghe Chirvase.