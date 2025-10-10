Zeci de angajați afectați de „concedierea mascată”

În România, sunt afectați 38 de angajați Emerson din Cluj, care fac parte din echipele IT Field Support, IT Service Desk și Endpoint Operations.

Aceștia asigură funcționarea a peste 10.000 de dispozitive digitale din rețeaua Emerson, de la computere și servere până la aplicații și conexiuni remote.

Angajații spun că au fost informați că „transferul se face în baza Legii 67/2006 privind transferul unei unități sau departament”, iar Infosys trebuie să respecte actualele contracte de muncă pentru minimum un an.

După această perioadă, aceștia își vor renegocia individual contractele în cadrul companiei indiene.

„Companiile de origine indiană sunt cunoscute, pe plan global, prin culturi organizaționale extrem de dure și reci, cu ierarhii stufoase și greu de penetrat și cu lideri concentrați pe finanțe și optimizare continuă, privind mai degrabă angajații ca pe niște numere și ca niște executanți.”, explică consultantul în afaceri și management Doru Șupeală.

Nemulțumire și incertitudine în rândul echipelor IT

Angajații din Cluj se declară „îngrijorați” și „neîncrezători”, mai ales că Infosys are birouri în România doar la Sibiu și Timișoara, după cum informează Doru Șupeală.

Mulți dintre ei se tem că vor fi tratați ca „vor fi percepuți și tratați ca ai nimănui” și au început deja să caute alte locuri de muncă.

Într-un mesaj intern, Emerson a prezentat decizia drept „o evoluție semnificativă în strategia IT”, argumentând că parteneriatul cu Infosys oferă „acces la AI-enabled self-service și un grup global de talente IT”.

Totuși, pentru mulți dintre angajați, această justificare nu a fost suficientă pentru a le risipi temerile.

Potrivit specialistului în resurse umane, astfel de mutări ar putea deveni tot mai frecvente, pe măsură ce marile corporații externalizează serviciile interne pentru reducerea costurilor.

„Fenomenul e abia la început, ejectarea angajaților către firme de outsourcing este noul sport corporatist, iar ceea ce spuneam în articol se confirmă mai repede decât mi-am imaginat.”, adaugă Doru Șupeală.

Consultantul spune că a fost informat că, din martie 2026, și 1.200 de angajați ai British American Tobacco – Shared Services din București vor fi transferați la Accenture. Mutarea se face prin externalizare, la fel ca în cazul Emerson.

O altă companie IT din România a dat afară peste o sută de angajați.

