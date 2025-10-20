Spitalul Carl Gustav Carus din Dresda are o lungă tradiție medicală. A fost fondat ca academie medicală chirurgicală în 1815 de către Friedrich August I, regele Saxoniei. Carl Gustav Carus (1789-1869) a lucrat aici ca ginecolog regal.

Facultatea de Medicină a devenit o instituție asociată Harvard Medical International. Este un centru național și internațional de excelență în predare.

„3.500 de specialiști garantează servicii medicale excelente”, scrie pe pagina oficială a instituției, unde se precizează că Spitalul Universitar Dresda este un complex medical cu 26 de departamente, institute și centre interdisciplinare.

„Prelevare ilegală de oase temporale umane în 13 cazuri”

3 angajați ai spitalului și ai Institutului de Medicină Legală sunt cercetați pentru că ar fi prelevat ilegal oase temporale de la 13 cadavre.

Pe 16 octombrie a avut loc o amplă operațiune a poliției la Clinica de Otorinolaringologie din Dresda. Iar Procuratura a confirmat că se investighează „prelevarea ilegală de oase temporale umane în 13 cazuri”.

În timpul perchezițiilor au fost ridicate numeroase probe, inclusiv telefoane mobile și dispozitive de stocare.

Clinica de Otorinolaringologie din Dresda. Foto: www.uniklinikum-dresden.de

„Suntem șocați”

Procuroarea Rebecca Gahse a declarat că ancheta este în desfășurare și va mai dura o perioadă.

Conducerea spitalului s-a arătat șocată de aceste acuzații. „Acuzațiile ne șochează profund. Ca Spital Universitar din Dresda și Facultate de Medicină, susținem un cod etic și medical de valori clar”, se arată într-un comunicat.

O purtătoare de cuvânt a spitalului a adăugat: „Bineînțeles că sprijinim autoritățile în clarificarea situației cu toate forțele și cu transparență totală. Vom lua rapid toate măsurile necesare. Scopul trebuie să fie o clarificare completă”.

Cel mai dur os al craniului

Osul temporal ar fi fost prelevat fără consimțământul persoanelor decedate sau al rudelor acestora.

Acest os, cel mai dur os al craniului, este important, deoarece conține structuri vitale, precum urechea internă, nervul auditiv și nervul facial.

Lezarea sa poate duce la pierderea auzului, amețeli sau paralizie facială.

