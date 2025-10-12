Reformă a sistemului public de pensii în Italia

Guvernul italian lucrează la un nou sistem de pensionare într-un context economic delicat, marcat de îmbătrânirea populației și presiuni bugetare, relatează Gazeta Românească.

Executivul promite „mai multă flexibilitate”, dar sindicatele avertizează asupra efectelor generate de noile reguli. Confederația Generală Italiană a Muncii (CGIL) a criticat dur planurile guvernului privind folosirea indemnizației de concediere (TFR) pentru pensionarea anticipată.

CGIL a anunțat o manifestație amplă pe 25 octombrie, la Roma, cerând garanții pentru lucrători și respingând ideea de a folosi TFR-ul (Trattamento di Fine Rapporto) ca sursă de finanțare pentru pensionarea anticipată.

„Această soluție mută responsabilitatea de la stat la individ și lovește în categoriile vulnerabile”, a declarat liderul sindical Maurizio Landini, acuzând guvernul că „înlocuiește o reformă reală cu o măsură de avarie”.

De ce e important TFR-ul pentru românii din Italia

TFR în Italia reprezintă indemnizația de sfârșit a contractului de muncă. Este o sumă garantată angajatului, care reprezintă o compensație financiară acumulată pe durata perioadei lucrate la angajatorul respectiv și care se plătește de regulă la încheierea raportului de muncă, fie că este vorba de demisie, concediere sau pensionare.

Germania voia să antreneze armata rusă înainte de anexarea Crimeei și i-a oferit acces în cel mai modern centru NATO
Recomandări
Germania voia să antreneze armata rusă înainte de anexarea Crimeei și i-a oferit acces în cel mai modern centru NATO

Calculul TFR se face prin împărțirea salariului brut anual la 13,5 și ajustarea sumei cu o reevaluare anuală ce include un procent fix (1,5%) și un indice legat de prețurile de consum. Practic, angajatul pierde o parte dintr-un salariu anual pentru fiecare an lucrat la același angajator, care se acumulează și crește în timp.

Angajații români din Italia au dreptul să primească TFR la fel ca și ceilalți angajați, indiferent dacă au contract part-time sau full-time.

Spre deosebire de România, unde nu există o astfel de indemnizație, în Italia acest drept are un rol major pentru lucrători. Tocmai de aceea, propunerea de a permite accesarea anticipată a acestor bani a stârnit controverse. CGIL avertizează că o asemenea măsură ar putea, printre altele, lăsa muncitorii fără economii la finalul carierei, crescând riscul de sărăcie la bătrânețe sau slăbi sistemul public de pensii, transformându-l într-un model bazat pe contribuții individuale.

La protestul din 25 octombrie, CGIL va propune o serie de măsuri alternative: posibilitatea pensionării flexibile de la 62 de ani, fără penalizări; creșterea pensiilor minime pentru un trai decent; scheme speciale de pensionare pentru profesii grele sau riscante; recunoașterea perioadelor de muncă fragmentată pentru lucrătorii sezonieri sau migranți.

Vârsta de pensionare va crește la 67 de ani și 3 luni în 2027

De asemenea, începând cu 2027, vârsta de pensionare va fi majorată automat, așa cum prevede Legea Fornero, relatează Corriere della Sera.

Începând cu 2027, vârsta de pensionare va crește în Italia la 67 de ani și 3 luni, în conformitate cu creșterea speranței de viață certificate de ISTAT. Această ajustare automată la trei luni, conform calculelor Curții Generale de Contabilitate a Statului, valorează aproximativ 3 miliarde de euro pe an.

Ministerul Economiei și Muncii are în vedere cel puțin trei opțiuni. Prima prevede o scutire pentru cei care au împlinit deja 64 de ani la momentul intrării în vigoare a legii: acest grup ar fi, prin urmare, exclus de la creșterea la trei luni. 

A doua opțiune, mai graduală, prevede o creștere eșalonată în timp – o lună în 2026, două în 2027, trei în 2028 – pentru a reduce impactul imediat asupra finanțelor publice și a lucrătorilor. 

A treia opțiune, cea mai prudentă din punct de vedere financiar, este limitarea doar la anumite categorii, menținând în același timp mecanismul automat pentru majoritatea lucrătorilor.

Un român trăiește doar 8 ani din pensie, față de 15 ani în Italia

Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
Recomandări
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”

România ocupă unul dintre ultimele locuri în Uniunea Europeană în ceea ce privește durata vieții după pensionare, relevă datele Eurostat.

Diferențe uriașe între bărbații care trăiesc în România și cei care locuiesc în statele din vestul Europei:

  • Italia: pensionare la 67 de ani, speranță de viață 81,7 ani → 14,7 ani după pensionare;
  • Spania: pensionare la 66 de ani și 8 luni, speranță de viață 81 de ani → 14,2 ani;
  • Franța: pensionare la 62 de ani, speranță de viață 80 de ani → 18 ani;
  • Suedia: pensionare la 66 de ani, speranță de viață 82 de ani → 16 ani;
  • România: pensionare la 65 de ani, speranță de viață 72,9 ani → 7,9 ani

Raportul dintre speranța de viață și vârsta de pensionare îi plasează pe români în coada clasamentului, alături de Bulgaria, Letonia, Lituania și Ungaria.

Situația femeilor din România este tot sub media europeană. Pentru femeile din țară, speranța de viață este de 80,5 ani, iar vârsta de pensionare – de 61 de ani, ceea ce înseamnă 19,5 ani de viață după pensionare. 

Deși cifra este superioară celei înregistrate la bărbați, România se situează în continuare sub media vestică: Franța: 23,9 ani de viață după pensionare (vârsta minimă – 62 de ani); Spania: aproximativ 20 de ani; Suedia: 19 ani.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Cum i-a fost cu adevărat Valentinei Pelinel în SUA, departe de țară și de familie: „Nu înțeleg depresia și plictiseala”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
Viva.ro
La vârsta de 72 de ani, Brigitte Macron i-a lăsat pe mulți fără cuvinte. Ce rochie a putut să poarte la un dineu cu ștaif...Unii au criticat-o extrem de dur după această apariție, alții au rămas pur și simplu înmărmuriți
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Unica.ro
La 2 luni după ce a ieșit de la închisoare, Elena Udrea a decis să vorbească. „Am făcut tot ce am făcut în politică pentru că am vrut”. Ce a dezvăluit acum despre Traian Băsescu, Florian Coldea și Laura Codruța Kovesi
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
Elle.ro
Ben Affleck, declarații rare despre relația cu fosta lui soție, Jennifer Garner, și cei trei copii ai lor. Ce a mărturisit, cu emoție, actorul: „Nici nu pot să…”
gsp
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
GSP.RO
„Ceva de speriat”. Haos total la baza de milioane de euro a lui Gigi Becali! Poliția a intervenit în toiul nopții
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
GSP.RO
Imagini sfâșietoare la înmormântare: Wayne Rooney, în lacrimi » Multe nume mari au venit să-și ia adio
Parteneri
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
Libertateapentrufemei.ro
A murit Marinela Chelaru și e dureros ce a ieșit acum la iveală. Cauza morții e cumplită, ce chin a dus, biata de ea. Avea doar 66 de ani
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Avantaje.ro
„În patul meu nu-mi doresc copii!”. Laura Cosoi, declarații incredibile despre viața de mamă a 4 fetițe. Și asta nu e tot: “Trebuie să mănânc prima, dacă mi-e foame! Nu copiii! Val de comentarii la adresa ei
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă
Tvmania.ro
Cine este soțul misterios al Marei Bănică de la Asia Express. S-au cunoscut în avion și a cerut-o în căsătorie prin poștă

Alte știri

Un român din Iași s-a întors în țară după 23 de ani petrecuți în Anglia. A rezistat doar 11 luni în România: „Nu trebuie să mă lupt”
Știri România 11:28
Un român din Iași s-a întors în țară după 23 de ani petrecuți în Anglia. A rezistat doar 11 luni în România: „Nu trebuie să mă lupt”
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
Știri România 10:00
Dosarul atentatului cu bombă de la Arad. Un complice al Laurei Dronca a avut în celulă doi colaboratori ai procurorilor: „I-au promis că va lua o pedeapsă mai mică”
Parteneri
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
Adevarul.ro
Va rezista România la un atac rusesc la fel ca Ucraina? General (r) NATO: „Nu trebuie să intrăm așa în niște fraze patriotarde, dar nici să spunem că toți ar fugi”
Ce s-a ales de Cristian Daminuță, ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. Ce face astăzi pentru bani, unde s-a angajat
Fanatik.ro
Ce s-a ales de Cristian Daminuță, ”cel mai păcălit fotbalist din istoria României”. Ce face astăzi pentru bani, unde s-a angajat
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Financiarul.ro
Românii, loviți din plin în 2026: TVA de 24%, accize mai mari și noi taxe
Superliga.ro (P)
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Cu ce rămânem după etapa a 12-a din Superliga
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Pospelov: „Am luat cu mine din Ucraina puterea de a nu renunța niciodată”
Parteneri
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Elle.ro
Andreea Ibacka, dezvăluiri despre accidentul de motocicletă în care a fost implicată alături de Cabral: „Având în vedere că am zburat 4-5 metri și am căzut pe asfalt…”
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Unica.ro
Răzbunarea Larisei Uță. Ce a făcut fosta soție a lui Alin Oprea, la 4 ani de la divorț. Medana, actuala soție a cântărețului, e revoltată
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!
Viva.ro
Imagini pe care nu le-ai mai văzut! Cum arăta Viorica Dăncilă în tinerețe, când l-a adoptat pe fiul ei. Toți s-au uitat la părul ei care era cu totul altfel!

Monden

Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Stiri Mondene 12:06
Cum au apărut Mădălina Ghenea și Adelina Pestrițu la Palatul Parlamentului, unde Anastasia Soare și-a lansat cartea: „O femeie care inspiră”
Cine e și cu ce se ocupă soțul Marinelei Chelaru. A divorțat de el, dar dragostea i-a readus împreună: „Nu a fost numai miere și lapte”
Stiri Mondene 10:23
Cine e și cu ce se ocupă soțul Marinelei Chelaru. A divorțat de el, dar dragostea i-a readus împreună: „Nu a fost numai miere și lapte”
Parteneri
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
TVMania.ro
Petrecere surpriză la PRO TV! Iulia Pârlea și-a aniversat ziua alături de colegi, iar Andreea Esca a dat totul de gol pe Instagram!
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
ObservatorNews.ro
Cu cât s-ar putea majora salariul minim din ianuarie 2026. Trei variante de creştere, luate în calcul
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Libertateapentrufemei.ro
Ce s-a întâmplat cu fața ei? Bianca Drăgușanu explică de ce “s-a ascuțit așa”. A fost jignită după apariția la Pro TV: ”Foarte multă lume e deranjată de aspectul meu. Mai exact de bărbia mea ascuțită”
Parteneri
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
GSP.ro
Scene incredibile din Emirate, acolo unde fanii au sărbătorit în stradă victoria naționalei conduse de Olăroiu
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
GSP.ro
„Profesore, ce mașină ai?”. Răspunsul lui Radu Paraschivescu lăsat „mască” pe Ilie Dumitrescu
Parteneri
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
Mediafax.ro
Agitație în apropierea bazei FCSB din Berceni: zeci de mașini și motociclete, posibile curse ilegale. Poliția a intervenit
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
StirileKanalD.ro
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Wowbiz.ro
Ți se rupe sufletul! Marele regret cu care Marinela Chelaru a plecat la cele veșnice
Promo
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Advertorial
Zâmbet impecabil la orice vârstă!
Descoperă secretul unei case de vis
Advertorial
Descoperă secretul unei case de vis
Parteneri
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Wowbiz.ro
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
Redactia.ro
Declarații cutremurătoare făcute de soțul polițistei care a murit chiar după ce a născut. De ce s-a stins, de fapt, tânăra
A murit Diane Keaton! Actrița din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite” s-a stins la 79 de ani
KanalD.ro
A murit Diane Keaton! Actrița din „Tatăl miresei” şi „Clubul mireselor părăsite” s-a stins la 79 de ani

Politic

„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Politică 11 oct.
„Cea mai proastă decizie a lui Klaus Iohannis” a dus la nașterea lui Călin Georgescu, spune Ludovic Orban
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Politică 11 oct.
Ludovic Orban, consilierul lui Nicușor Dan, i-a dat o lecție lui Ilie Bolojan: „În prima zi, o treime din angajaţi erau în şomaj tehnic”
Parteneri
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Spotmedia.ro
De ce cad copaci în București la fiecare furtună. Cine e de vină și ce ar trebui făcut și nu se face
Ce i-a făcut Klaus Iohannis lui Ion Țiriac, surpriza neplăcută care l-a enervat pe miliardarul român: ”Dar voi, proștilor și incompetenților…”
Fanatik.ro
Ce i-a făcut Klaus Iohannis lui Ion Țiriac, surpriza neplăcută care l-a enervat pe miliardarul român: ”Dar voi, proștilor și incompetenților…”
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită
Spotmedia.ro
Pot fi imitate efectele Ozempic prin dietă? Alimentele cu care ai cea mai mare șansă de reușită