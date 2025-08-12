Pensii simbolice, după decenii de muncă

O badantă cu 20 de ani de muncă a scris cu amărăciune:

„După o viață de badantă de 20 de ani, o pensie așa mică… Oare a meritat o viață de pușcărie fără gratii?”.

La întrebarea despre suma primită, răspunsul ei a șocat:

„20 de euro pe an și ăia impozitați…”.

În comentariile postării, alte îngrijitoare și-au împărtășit propriile situații:

10 ani de muncă, contract de 25 de ore/săptămână – pensie de 138 de euro/lună

10 ani de muncă, contract de 40 de ore/săptămână – pensie de 238 de euro/lună

16 ani de muncă, program de 54 de ore/săptămână – pensie de 424 de euro/lună

Nemulțumirea este generală. Unele badante vorbesc despre lipsa sprijinului din partea sindicatelor, altele despre nedreptatea sistemului italian.

„Este o bătaie de joc. Suntem cea mai joasă categorie, fără un viitor asigurat la bătrânețe. Unele nici măcar nu apucă să beneficieze de pensie, că se îmbolnăvesc sau mor înainte”, a scris o altă femeie.

Tinerele nu mai aleg această meserie

O altă îngrijitoare remarcă schimbarea generațională.

„Prin anii 2000, am venit noi, astea care aveam atunci până în 40 de ani. Dar acum, fetele tinere nu mai fac această muncă. Sunt posibilități să muncească în România. Așa că, într-o zi, italienii vor rămâne fără badante române.”

Recomandări Inspectorul ANAF prins când lua mită în toaleta unui hotel a scăpat de închisoare cu executare. Judecătorii au considerat că șpaga a fost mică

Pentru multe femei, munca de badantă a însemnat ani întregi departe de familie, îngrijirea continuă a persoanelor vulnerabile și sacrificii personale uriașe.

În Italia lucrează aproximativ 100.000 de românce ca îngrijitoare de persoane vârstnice sau bolnave (badante), potrivit celor mai recente estimări. Ele reprezintă una dintre cele mai mari comunități de lucrători casnici din această țară, deși numărul real ar putea fi mai mare, din cauza muncii nedeclarate.

Româncele sunt majoritare în acest sector, însă prezența lor a început să scadă ușor în ultimii ani.

De exemplu, în regiunea Veneto, ponderea lor a scăzut de la 25% în 2013 la 21% în 2022. Se estimează că în viitor, tot mai multe badante din Italia vor proveni din Africa și Asia de Sud-Est.

Anul trecut, în Italia erau peste un milion de români rezidenți, angajați în diverse sectoare, inclusiv construcții, turism, agricultură, și servicii.

Badantele reprezintă o categorie importantă în sectorul serviciilor de îngrijire.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE