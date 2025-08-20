Dan Tanasă: „Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român”

Într-o postare pe Facebook, Dan Tanasă le cere oamenilor să refuze comanda în cazul în care aceasta este livrată de un angajat străin.

„Refuzați comanda dacă nu e livrată de un român. Nu mai încurajați importul de muncitori necalificați din Asia și Africa. Treziți-vă!”, a fost mesajul postat de Dan Tanasă.

Polițistul Marian Godină a anunțat că a făcut plângere penală împotriva deputatului AUR pentru incitare la violență, ură sau discriminare.

„Ca să nu las pe alții ceea ce pot face și eu, am formulat o plângere penală împotriva deputatului aur Dan Tanasă pentru săvârșirea infracțiunii de „Incitarea la violenţă, ură sau discriminare” prevăzute de art 369 din Codul Penal”, a transmis Marian Godină.

Potrivit lui Godină, prin acest text, parlamentarul AUR „incită în mod clar” la „discriminarea muncitorilor din Asia şi Africa”.

„Vă rog să dispuneți cercetarea penală a faptei semnalate și tragerea la răspundere penală a persoanei responsabile” încheie Godină mesajul său de pe Facebook.

Apelul lui Dan Tanasă, pus deja în practică în Rusia

Provocarea rasistă lansată de Dan Tanasă vine la scurt timp după ce autoritățile din Sankt Petersburg au luat o decizie care i-a uimit și pe ruși.

Astfel, autoritățile ruse au interzis angajarea de cetățeni străini ca șoferi de taxi și curieri până la finalul acestui an, potrivit unui proiect de ordin semnat de guvernatorul Alexander Beglov și publicat pe site-ul oficial al orașului, relatează site-ul independent rusesc Meduza.

Conform documentului, „în 2025 va fi interzisă angajarea cetățenilor străini” de către firmele care activează în domeniul transportului de tip taxi și al livrărilor prin curierat.

În plus, proiectul prevede introducerea unor reguli suplimentare: limitarea vitezei la 15 km/h pentru curierii care folosesc scutere, biciclete electrice sau alte mijloace similare de transport personal, obligativitatea purtării unui număr de identificare vizibil pe îmbrăcăminte, vehicul și geanta de livrare, precum și acceptul explicit privind colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal.

Totodată, operatorii economici ar trebui să păstreze registre detaliate cu privire la curierii angajați, incluzând informații precum date din pașaport, coduri de identificare fiscală, numere de pensie și alte date personale.

Ce s-a întâmplat după ce migranții au primit interzis în curierat

Vitalie Cojocari, jurnalist EuroNews România, a oferit mai multe detalii despre reacțiile imediate în Sankt Petersburg, după ce migranții au primit interzis la munca în serviciile de curierat.

„Autoritățile au decis că migranții nu mai au voie să muncească în curierat, punct. Decizia a intrat în vigoare în august. Motivele? Ar putea provoca atentate teroriste. Le iau locurile de muncă rușilor. Serviciile oferite de migranți sunt proaste.

Nimeni nu știe ce se va întâmpla în continuare cu serviciile de curierat din Piter. Nu de alta, dar rușii nu s-au înghesuit să se angajeze, iar jumătate, atenție, jumătate dintre posturile de curieri erau ocupate de migranți.

Acum rușii se așteaptă că serviciile de curierat se vor scumpi. De asemenea, că produsele comandate vor ajunge mai târziu. Firmele de curierat nu știu cum vor face față – nu au suficienți angajați. Dar nici nu se pot opune deciziilor autorităților ruse.

În ciuda acestor probleme, Duma de stat din Rusia ia în considerare să repete experiența Piterului (n.r.: Sankt Petersburg). Vrea să extindă în toată Rusia interzicerea migranților în curierat! Migranții din Rusia, cei din marile orașe rusești, sunt în special din fostele țări sovietice. Măsura interzicerilor va lovi inclusiv în cetățenii din Republica Moldova, cei care au rămas în Rusia și NU au plecat în UE.” avertizează Vitalie Cojocari pe Facebook, citând jurnaliștii de la Novaya Gazeta.

Rușii anulau călătoriile cu taxiul dacă șoferul era imigrant

Povestea lui Ilham, un tânăr imigrant din Tadjikistan, afectat de noua decizie, a fost relatată de publicația Novaya Gazeta. Acesta a fost nevoit să părăsească Rusia de trei ori în ultimele 18 luni din cauza restricțiilor tot mai mari.

El consideră atitudinea Rusiei față de lucrătorii străini ca fiind nedreaptă: „Când Rusia are nevoie de muncă grea sau murdară, au nevoie de noi imediat. Când autoritățile trebuie să pedepsească pe cineva, au din nou nevoie de noi. Dacă asta e politică, nu înțeleg: de ce să muști mâna care te hrănește?”,

Ilham și familia sa au venit în Sankt Petersburg acum cinci ani. După ce a lucrat inițial pe șantiere, Ilham a început să lucreze șapte zile pe săptămână ca șofer de taxi, luând un împrumut pentru a cumpăra o mașină.

După atacul terorist de la Crocus City Hall din Moscova în martie 2024, xenofobia și agresiunea față de migranți au crescut. Ilham a început să se îngrijoreze de cât de binevenit era în Rusia. „Fiecare al doilea pasager își anula călătoria. În cele din urmă, au încetat să anuleze călătoriile, dar dacă începeam să vorbesc, mă întrebau de unde sunt. Odată ce le spuneam că sunt din Tadjikistan, pasagerii politicoși încetau să vorbească, dar alții începeau să vorbească de parcă totul era vina mea”.

Dan Tanasă a fost implicat și în alte momente controversate

Nu este pentru prima oară când Dan Tanasă a fost implicat în momente controversate și a avut derapaje verbale.

În martie 2021, Dan Tănasă l-a înjurat pe parlamentarul USR-PLUS Ionuţ Moşteanu pe holurile Palatul Parlamentului, după votul din Cameră privind desfiinţarea Secţiei pentru Investigarea Infracţiunilor din Justiţie.

„Bă, dacă te bag în *** *** o să zici că am ceva cu tine. Du-te dracu de bou”, i-a strigat Dan Tănasă lui Moșteanu de față cu mai mulți parlamentari și jurnaliști.

Apoi, Dan Tanasă a spus despre actualul ministru al Apărării că este un „zero barat” și „un nimeni în drum”, încheind cu „aerul a devenit insalubru”.

În noiembrie 2023, un alt incident care l-a avut în prim-plan pe Dan Tanasă. Deputatul AUR l-a acuzat pe Victor Ilie de la USR că a pus mâna pe el şi i-a spus „mă gunoiule, mă”.

„Dar ce vii aşa la mine? Te rog frumos, nu veni aşa ameninţător spre mine. Te rog frumos. A pus mâna pe mine, gunoiul ăsta al tău! A pus mâna pe mine, Bogdan”, i-a spus Tanasă lui Bogdan Rodeanu, vicelider al grupului USR, care a intervenit în dispută.











