„Bă, dacă te bag în *** *** o să zici că am ceva cu tine. Du-te dracu de bou”, i-a strigat Dan Tănasă lui Moșteanu de față cu mai mulți parlamentari și jurnaliști Jignirile nu s-au oprit aici.

„Ești un zero barat. Ești un zero barat. Moșteanule, am acasă șosete găurite, moștenite, care sunt mai valoroase decât ești tu. N-ai făcut nimic în toată viața ta și te-ai trezit deputat. Deci nu mai vorbi tu de George Simion, că tu pe lângă George Simion ești un zero barat. Ești un nimeni în drum, ascultă-mă ce-ți spun. George Simion e cu 10 clase pe lângă tine. Hai, că nu mai … Aerul a devenit insalubru …”, a continuat deputatul AUR Dan Tănasă.

Situația a fost aplanată în momentul în care deputații USR au plecat de acolo. Situația a fost aplanată de către deputații USR, care au renunțat la conflict și au plecat, lăsându-i pe cei de la AUR să se calmeze singuri.



Citeşte şi:

Încă o zi cu peste 6.000 de infectări COVID în România. 137 de oameni au murit

Aflat în Italia, fiul lui Gino Iorgulescu reclamă că îi sunt încălcate drepturile în dosarul în care e acuzat că a ucis un om cu maşina

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro BOMBĂ! După ani de zile, ‘Tanța’ rupe tăcerea despre Teo Trandafir. De ce nu își mai vorbesc, deloc

Observatornews.ro Trei youtuberi au drogat-o pe iubita unuia dintre ei, i-au distrus casa şi au batjocorit-o live pe internet, în Rusia

HOROSCOP Horoscop 29 martie 2021. Balanțele pot fi factorul principal de armonie sau declanșatorul unor conflicte

Știrileprotv.ro Semnal de alarmă tras de medici, în urma decesului Corneliei Catanga

Telekomsport Primele detalii despre cum a murit patronul PRO TV. A existat un singur supravieţuitor

PUBLICITATE Iată o rețetă care te poate ajuta să economisești bani! (Publicitate)