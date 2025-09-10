Series 11 și Watch Ultra 3 aduc noi funcții de monitorizare a sănătății, inclusiv conștientizarea hipertensiunii. Această funcție va emite o avertizare dacă detectează anomalii ale tensiunii arteriale.

Apple Watch Series 11

Series 11 este cel mai subțire ceas inteligent Apple de până acum, fiind și mai durabil. Acesta are sticlă Ion-X cu un strat ceramic, despre care se afirmă că este de două ori mai rezistentă decât cea a Series 10.

Apple a lansat noile smartwatch-uri Apple Watch Series 11. Foto: Apple

Device-ul este disponibil în dimensiuni de 42mm și 46mm, cu carcase din aluminiu și titan. Oferă monitorizare 24/7 a ritmului cardiac și a saturației de oxigen din sânge, precum și o nouă funcție de scor al somnului.

Prețurile pentru Series 11 încep de la 399 de dolari pentru modelul de 42mm din aluminiu și 429 de dolari pentru versiunea de 46mm.

Modelele celulare costă cu 100 de dolari mai mult.

Apple Watch SE 3

Watch SE 3 aduce actualizări importante, inclusiv un always-on display, cipul Apple S10 de anul trecut și conectivitate celulară 5G opțională.

E disponibil în dimensiuni de 40mm și 44mm și suportă acum gesturi de atingere dublă și mișcare a încheieturii.

Apple a lansat noile smartwatch-uri Apple Watch SE 3. Foto: Apple

Dispozitivul beneficiază de încărcare rapidă, de două ori mai rapidă decât predecesorul său. Apple susține că 15 minute de încărcare oferă 8 ore de utilizare.

Prețurile pentru Watch SE 3 încep de la 249 de dolari în SUA.

Apple Watch Ultra 3

Watch Ultra 3 are acum parte de un ecran LTPO 3.0 OLED mai luminos, cu margini mai subțiri.

Mai aduce și conectivitate celulară 5G opțională și conectivitate prin satelit actualizată pentru SOS de urgență, trimitere de mesaje și partajarea locației.

De asemenea, autonomia bateriei este acum de 42 de ore, cea mai mare pentru un Apple Watch până în prezent.

Watch Ultra 3 este disponibil în culorile Black Titanium și Natural Titanium, cu prețuri începând de la 799 de dolari.

AirPods Pro 3

Apple a lansat și o nouă generație de căști wireless AirPods Pro 3. Acestea vin cu îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește sunetul și autonomia bateriei.

Noile AirPods Pro 3 oferă o performanță de anulare activă a zgomotului de două ori mai bună decât modelul anterior, datorită noilor vârfuri din spumă și tehnologiei îmbunătățite.

Apple susține că acestea au cea mai bună anulare a zgomotului dintre toate căștile wireless in-ear.

Apple a lansat căștile in-ear cu ANC AirPods Pro 3. Foto: Apple

Cu anularea zgomotului activată, AirPods Pro 3 oferă până la 8 ore de ascultare a muzicii la o singură încărcare, cu 33% mai mult decât modelul anterior.

În modul de transparență, autonomia ajunge până la 10 ore.

O noutate importantă este monitorul de ritm cardiac integrat. Acesta poate urmări peste 50 de tipuri de antrenamente în aplicația Fitness de pe iOS.

Utilizatorii pot accesa și Workout Buddy, care oferă informații personalizate în timpul sesiunilor de antrenament.

De asemenea, Apple a reproiectat căștile pentru a se potrivi mai multor tipuri de urechi, bazându-se pe peste 10.000 de scanări și 100.000 de ore de cercetare.

Noile căști sunt mai mici și au o stabilitate crescută în ureche. De asemenea, sunt certificate IP57 pentru rezistență la praf și apă.

O altă funcție nouă este traducerea în timp real, alimentată de Apple Intelligence. Utilizatorii pot vorbi în limba lor, iar căștile vor traduce automat în limba interlocutorului, dacă acesta are și el o pereche de AirPods Pro 3.

AirPods Pro 3 pot fi precomandate începând de astăzi la prețul de 249 de dolari în SUA și alte 50 de țări. Ele vor fi disponibile pentru achiziție din 19 septembrie.

