Series 11 și Watch Ultra 3 aduc noi funcții de monitorizare a sănătății, inclusiv conștientizarea hipertensiunii. Această funcție va emite o avertizare dacă detectează anomalii ale tensiunii arteriale.

Apple Watch Series 11

Series 11 este cel mai subțire ceas inteligent Apple de până acum, fiind și mai durabil. Acesta are sticlă Ion-X cu un strat ceramic, despre care se afirmă că este de două ori mai rezistentă decât cea a Series 10.

Poza de prezentare cu Apple Watch Series 11, din profil, de culoare roz, cu curea albă.
Apple a lansat noile smartwatch-uri Apple Watch Series 11. Foto: Apple

Device-ul este disponibil în dimensiuni de 42mm și 46mm, cu carcase din aluminiu și titan. Oferă monitorizare 24/7 a ritmului cardiac și a saturației de oxigen din sânge, precum și o nouă funcție de scor al somnului.

Prețurile pentru Series 11 încep de la 399 de dolari pentru modelul de 42mm din aluminiu și 429 de dolari pentru versiunea de 46mm.

Modelele celulare costă cu 100 de dolari mai mult.

Apple Watch SE 3

Watch SE 3 aduce actualizări importante, inclusiv un always-on display, cipul Apple S10 de anul trecut și conectivitate celulară 5G opțională.

Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO
Recomandări
Polonia a doborât zeci de drone rusești care au pătruns în spaţiul său aerian. Forțele NATO au ajutat la doborârea lor / Varșovia ar putea invoca articolul 4 din Tratatul NATO

E disponibil în dimensiuni de 40mm și 44mm și suportă acum gesturi de atingere dublă și mișcare a încheieturii.

Poza de prezentare cu Apple Watch SE3, din față, de culori negru, galben și mov, cu curele albastră, galbenă și mov.
Apple a lansat noile smartwatch-uri Apple Watch SE 3. Foto: Apple

Dispozitivul beneficiază de încărcare rapidă, de două ori mai rapidă decât predecesorul său. Apple susține că 15 minute de încărcare oferă 8 ore de utilizare.

Prețurile pentru Watch SE 3 încep de la 249 de dolari în SUA.

Apple Watch Ultra 3

Watch Ultra 3 are acum parte de un ecran LTPO 3.0 OLED mai luminos, cu margini mai subțiri.

Mai aduce și conectivitate celulară 5G opțională și conectivitate prin satelit actualizată pentru SOS de urgență, trimitere de mesaje și partajarea locației.

De asemenea, autonomia bateriei este acum de 42 de ore, cea mai mare pentru un Apple Watch până în prezent.

Watch Ultra 3 este disponibil în culorile Black Titanium și Natural Titanium, cu prețuri începând de la 799 de dolari.

AirPods Pro 3

Apple a lansat și o nouă generație de căști wireless AirPods Pro 3. Acestea vin cu îmbunătățiri semnificative în ceea ce privește sunetul și autonomia bateriei.

Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre
Recomandări
Primele drone ale Rusiei doborâte de NATO în spațiul aerian al unei țări membre

Noile AirPods Pro 3 oferă o performanță de anulare activă a zgomotului de două ori mai bună decât modelul anterior, datorită noilor vârfuri din spumă și tehnologiei îmbunătățite.

Apple susține că acestea au cea mai bună anulare a zgomotului dintre toate căștile wireless in-ear.

O persoană care face sport purtând Apple Airpods Pro 3, îmbrăcată într-un tricou bej cu pantaloni negri, stând în poziție de „plank” în fața unui fundal roșu.
Apple a lansat căștile in-ear cu ANC AirPods Pro 3. Foto: Apple

Cu anularea zgomotului activată, AirPods Pro 3 oferă până la 8 ore de ascultare a muzicii la o singură încărcare, cu 33% mai mult decât modelul anterior.

În modul de transparență, autonomia ajunge până la 10 ore.

O noutate importantă este monitorul de ritm cardiac integrat. Acesta poate urmări peste 50 de tipuri de antrenamente în aplicația Fitness de pe iOS.

Utilizatorii pot accesa și Workout Buddy, care oferă informații personalizate în timpul sesiunilor de antrenament.

De asemenea, Apple a reproiectat căștile pentru a se potrivi mai multor tipuri de urechi, bazându-se pe peste 10.000 de scanări și 100.000 de ore de cercetare.

Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT”
Recomandări
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT”

Noile căști sunt mai mici și au o stabilitate crescută în ureche. De asemenea, sunt certificate IP57 pentru rezistență la praf și apă.

O altă funcție nouă este traducerea în timp real, alimentată de Apple Intelligence. Utilizatorii pot vorbi în limba lor, iar căștile vor traduce automat în limba interlocutorului, dacă acesta are și el o pereche de AirPods Pro 3.

AirPods Pro 3 pot fi precomandate începând de astăzi la prețul de 249 de dolari în SUA și alte 50 de țări. Ele vor fi disponibile pentru achiziție din 19 septembrie.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Dreptate pentru Andrei! Un student olimpic a fost ucis cu maşina de un polițist băut, care e cercetat în libertate, într-o anchetă ce bate pasul pe loc de 9 luni
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Viva.ro
Ea este soția ministrului Educației, Daniel David. Au o avere considerabilă și mulți s-au întrebat cu ce se ocupă. Acum s-a aflat tot despre Oana David
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina fostului președinte Traian Băsescu / FOTO
Unica.ro
Elena Băsescu, schimbată complet în ultimii ani! Cum arată, după 3 copii și mai multe intervenții estetice, mezina fostului președinte Traian Băsescu / FOTO
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
Elle.ro
„Mă suna plângând că i-am dat papucii” Marius Avram de la Insula Iubirii, dezvăluiri neașteptate despre despărțirea de ispita Oana Monea
gsp
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
GSP.RO
Singura capitală europeană împărțită în două: o linie de frontieră taie orașul chiar prin mijloc, separând două lumi complet diferite
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
GSP.RO
Pierdut fără urmă! Nimeni nu știe ce mai face golgeterul României din 1991: „A dispărut, i s-au șters urmele!”
Parteneri
Ultima oră! Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar el are o nouă iubită de nici 30 de ani. Detalii incredibile au ieșit la iveală
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Cătălin Scărlătescu și Doina Teodoru s-au despărțit, iar el are o nouă iubită de nici 30 de ani. Detalii incredibile au ieșit la iveală
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Avantaje.ro
Îngrijorare la Palatul Regal! Prințesa Kate Middleton, mai fragilă ca niciodată. Imaginile recente cu ea au arătat o transformare imposibil de ignorat și au rupt inimile celor care o admiră
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă
Tvmania.ro
Cine este Adrian Ciobanu, iubitul Cabiriei Morgenstern, și cum arată bărbatul cu 37 de ani mai în vârstă decât ea. Vezi povestea lor completă

Alte știri

Putin mizează pe relația cu Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO, după doborârea dronelor rusești din Polonia, spune Naumescu
Știri România 11:44
Putin mizează pe relația cu Trump pentru a anihila o eventuală reacție militară a NATO, după doborârea dronelor rusești din Polonia, spune Naumescu
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT” 
Exclusiv
Știri România 10:30
Marius Dragu, păgubit în dosarul Nordis: „Autoritățile tergiversează dosarul, atât pe latura penală, cât și pe cea civilă. Vom trimite petiții la Președinție și 11 ambasade și vom face greva foamei la DIICOT” 
Parteneri
Dronele rusești din Polonia, mesajul lui Putin pentru Nawrocki. Valentin Naumescu: „A primit o avertizare rusească?”
Adevarul.ro
Dronele rusești din Polonia, mesajul lui Putin pentru Nawrocki. Valentin Naumescu: „A primit o avertizare rusească?”
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv
Fanatik.ro
Louis Munteanu, la FCSB?! Gigi Becali a aruncat bomba: „Un milimetru! Nu mă întreba de preț!”. Exclusiv

Monden

Ce s-a întâmplat cu românul Edward Maya la 16 ani după ce a ajuns în Billboard cu melodia „Stereo Love”
Stiri Mondene 12:41
Ce s-a întâmplat cu românul Edward Maya la 16 ani după ce a ajuns în Billboard cu melodia „Stereo Love”
Ce a făcut Horia Brenciu în prima zi de școală a fiului său. Toți au rămas mască atunci când l-au văzut că intră în clasă. „E o dublă provocare”
Stiri Mondene 12:39
Ce a făcut Horia Brenciu în prima zi de școală a fiului său. Toți au rămas mască atunci când l-au văzut că intră în clasă. „E o dublă provocare”
Parteneri
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Elle.ro
Cătălin Bordea, prima reacție după ce Livia, fosta lui soție, și Spike s-au despărțit, iar artistul are deja o nouă relație: „Poate nu se mai împiedică de...”
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
Unica.ro
Cum arată actuala iubită a lui Florin Stamin, fostul soț al Ralucăi Bădulescu. Uite cât de sexy e noua lui parteneră / FOTO
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Viva.ro
O femeie a adoptat un băiețel orfan, care dormea pe străzi. Uimitor ce s-a întâmplat după 14 ani, când a apărut mama biologică
Parteneri
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
TVMania.ro
Corina Dănilă, de nerecunoscut la 53 de ani! Cum arată acum actrița din „Numai iubirea”. A atras toate privirile la un eveniment monden
Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
ObservatorNews.ro
Oraşul din ţară unde elevii merg la şcoală gratis, cu Poliţia, în autobuze speciale. "E mult mai liber drumul"
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Libertateapentrufemei.ro
Petrecere de senzație în familia Băsescu! Traian și Maria Băsescu, fostul ginere și foștii cuscri, Ioana Băsescu și copiii, cu toții la aceeași masă. Imagini rare cu „clanul” reunit
Parteneri
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
GSP.ro
Gigi Becali, intervenție în forță imediat după Cipru - România: „N-a mai existat așa ceva, de ce îi chemi?!” + pe cine voia în teren: „Cei mai buni 2 români. Și nu-s ai mei!”
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
GSP.ro
„Pentru cei ce nu înțeleg de ce n-am mai luat pe nimeni” » Decizie finală a lui Gigi Becali: cum arată listele de Europa și Superliga
Parteneri
Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial
Mediafax.ro
Tusk: Polonia este cel mai aproape de un conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
StirileKanalD.ro
Drama prin care trecea profesoara găsită spânzurată împreună cu fiul ei de 7 ani. Femeia și-ar fi ucis copilul înainte. Detalii șocante din anchetă
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Wowbiz.ro
Atac armat pe terasa unui restaurant din Texas: un mort și cinci răniți. Atacatorul este căutat de poliție
Promo
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Advertorial
Ameliorează durerea de cap instant cu această soluție
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
Wowbiz.ro
Doliu în presa românească: Sorin Stanciu, președintele UZPR, a murit
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
StirileKanalD.ro
VIDEO Criză politică în Franța, după ce Guvernul a rămas fără susținere în Parlament. Emmanuel Macron va numi un nou prim-ministru "în următoarele zile”
Florinel Coman, prins în mijlocul atacului din Qatar! Ce se întâmplă cu fotbalistul român: „Au zguduit hotelul în care se afla”
KanalD.ro
Florinel Coman, prins în mijlocul atacului din Qatar! Ce se întâmplă cu fotbalistul român: „Au zguduit hotelul în care se afla”

Politic

Nicușor Dan și Oana Țoiu, reacții după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez: „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”
Politică 12:51
Nicușor Dan și Oana Țoiu, reacții după ce dronele rusești au intrat în spațiul aerian polonez: „Rusia trebuie oprită și presată să vină la masa negocierilor”
Care e „logica” unui conspiraționist atunci când se discută de bani europeni. Explicația ministrului Dragoș Pîslaru
Politică 12:30
Care e „logica” unui conspiraționist atunci când se discută de bani europeni. Explicația ministrului Dragoș Pîslaru
Parteneri
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Spotmedia.ro
Ucraina prezintă Barracuda, barca fără pilot pentru misiuni extreme (Video)
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, mesaj direct pentru Lucescu: „Să fie demn cum a fost toată viața. Să lase pe altcineva!”. Pe cine vede selecționer? „El e singurul”. Exclusiv
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă
Spotmedia.ro
Nou tratament pentru acnee: plasturele cu microace. În cât timp vindecă