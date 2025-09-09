Acestea sunt cele mai scumpe și mai performante telefoane din gama iPhone 17 și vin la pachet cu un design nou, pentru prima dată după mulți ani.

Cea mai importantă schimbare este la „insula foto”, care se întinde de la o laterală la alta a șasiului și amintește de limbajul de design aplicat la spatele lui Google Pixel 10 Pro XL.

Ca de obicei, Tim Cook a spus în timpul prezentării că modelele Pro și Pro Max sunt „cele mai avansate iPhone-uri de până acum”.

Același procesor ca la iPhone 17 Air

De asemenea, procesorul folosit pe iPhone 17 Pro și Pro Max este același de pe iPhone 17 Air, și anume A19 Pro.

El este răcit cu ajutorul unei camere de vapori (n.r. „vapor chamber”), similar cu unele laptopuri de gaming, și este cu 40% mai performant decât A18 Pro, care este montat pe modelele de top din seria iPhone 16.

În plus, iPhone-urile 17 Pro și Pro Max vor dispune de cea mai bună autonomie de pe orice iPhone, de până acum.

Camera foto de pe iPhone 17 Pro și Pro Max

Camera foto de pe flagship-uri este una formată tot din trei senzori, cu 56% mai mari decât la modelele precedente, dar și un nou zoom optic 8x, care este principala noutate.

În plus, zoom-ul digital ajunge la 48x.

În ceea ce privește capacitățile video, avem parte și de codecul ProRes RAW, pentru cei care vor să filmeze cu iPhone 17 Pro sau Pro Max la nivel profesional.

Recomandări Primul semn al crizei în România: producătorii auto se întrec în reduceri de preț. Ce spun economiștii despre asta

Cât costă iPhone 17 Pro și iPhone 17 Pro Max

iPhone 17 Pro pornește de la 1099 dolari, iar iPhone 17 Pro Max de la 1199 dolari, pentru variantele de 256 GB.

O altă premieră este și introducerea unui model de top care dispune de 2TB spațiu de stocare! Pentru acesta nu a fost, însă afișat prețul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE