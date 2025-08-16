Atacul a avut loc după rugăciunea de vineri, în parcarea Moscheii din Örebro, oraș situat la vest de Stockholm. Un bărbat de 25 de ani a fost împușcat mortal la ieșirea din lăcașul de cult, iar un alt tânăr, de aproximativ 20 de ani, a fost rănit.

„Vreau să subliniez că, în acest moment, nu există nicio legătură între atac și moschee. În schimb, vedem o conexiune clară cu rețelele criminale”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliției, într-o conferință de presă.

Serviciile de urgență au intervenit imediat, iar poliția a cerut cetățenilor să evite zona. Șeful Poliției din Örebro, Roberto Eid Forest, a confirmat că un atacator a fost observat fugind de la fața locului. Bărbatul este căutat de poliție.

Potrivit agenției suedeze TT, autoritățile investighează cazul pentru crimă, tentativă de crimă și infracțiuni grave legate de arme, considerând că incidentul se înscrie în contextul conflictelor dintre bandele locale.

De mai mulți ani, Suedia se confruntă cu violențe provocate de ganguri, care recrutează frecvent adolescenți din cartiere defavorizate cu mulți imigranți și îi trimit să comită asasinate.

Postul TV4 notează că, recent, la Örebro au izbucnit tensiuni între două grupări rivale. Orașul a fost deja scena unui atac armat grav în februarie, când un fost elev a ucis zece persoane – profesori și colegi – înainte de a se sinucide.

Anchetatorii nu au reușit să identifice un motiv clar pentru acel masacru.