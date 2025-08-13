Termen de execuție: 12 luni

Proiectul prevede reabilitarea completă a 850 de metri de cale dublă de rulare, cu racordare la linia existentă de pe Bulevardul Basarabia.

Intervențiile includ înlocuirea șinelor, modernizarea rețelei aeriene și a iluminatului public, protejarea rețelelor de utilități, reabilitarea a două peroane și construirea unuia nou, precum și instalarea de garduri de protecție.

Valoarea totală a lucrărilor este de 30 de milioane de lei (inclusiv TVA), iar termenul de execuție este estimat la 12 luni.

„Vom înlocui șinele vechi, cu o vechime de peste 45 de ani, vom proteja toate canalele subterane, vom monta stâlpi de iluminat și vom separa clar traseul tramvaiului de traficul rutier. Acest tronson este esențial pentru finalizarea inelului median de tramvai al Bucureștiului, completând linia 41 pe partea estică. Astfel, locuitorii vor putea călători rapid, fără a mai traversa centrul orașului. Pe durata lucrărilor, autobuzele vor asigura transportul călătorilor”, a declarat primarul general, Stelian Bujduveanu.

El a adăugat că finanțarea este planificată prin Programul Regional București–Ilfov 2021–2027, Prioritatea 4 – Mobilitate urbană, cu o alocare de peste 385 milioane de euro, completată de un credit BEI.

Recomandări Ministerul Finanțelor anunță taxarea multinaționalelor care exportă profiturile prin contracte în interiorul grupului. Statul vrea să colecteze 15 miliarde de lei

Lucrările vor fi realizate etapizat

Directorul Direcției Investiții, Cătălin Aflat, a precizat că lucrările vor fi realizate etapizat, cu intervenții coordonate asupra rețelelor de apă, canalizare, gaze și electricitate, fiind monitorizate zilnic pentru respectarea termenului de 12 luni.

Marin Mândrilă, președintele Grupului Mari Vila, a estimat că, în absența problemelor majore legate de utilități, circulația tramvaiului ar putea fi reluată chiar în decembrie, înainte de termen.

Proiectul face parte dintr-un program mai amplu de modernizare a peste 50 km de linii de tramvai, pentru alinierea infrastructurii la standardele europene.

Pe perioada lucrărilor, liniile 4 și 40 sunt suspendate, fiind înlocuite de linia 14 de tramvai și autobuzul navetă 640.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE