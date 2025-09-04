Mai mulți martori au descris scenele șocante

Mai multe persoane, inclusiv șoferul autobuzului de pe ruta 24, au fost rănite în urma coliziunii. Poliția Metropolitană a confirmat că nu s-au înregistrat decese, iar nicio arestare nu a fost efectuată până în prezent.

„Autobuzul venea dinspre Westminster. Erau aproximativ 15, 16 persoane înăuntru. Oamenii țipau – era teribil”, a povestit Emit Suker, un bărbat în vârstă de 47 de ani care a fost martor la accident.

„Am auzit un impact puternic – am ieșit afară și era o femeie la pământ, cu mulți oameni în jurul ei. Mulți de la sala de fitness au alergat să o ajute”, a explicat un alt martor ocular.

Intervenția serviciilor de urgență

Numeroase vehicule de urgență, inclusiv mașini de poliție, ambulanțe și o autospecială de pompieri, au fost trimise la fața locului. Strada rămâne închisă, iar toate vehiculele sunt redirecționate din zonă, conform informațiilor furnizate de poliție.

Un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanță din Londra a confirmat că au fost solicitați la ora 8.20 pentru a interveni la un accident rutier. Au fost trimise mai multe echipaje, inclusiv paramedici avansați și un elicopter medical.

Reacția autorităților după ce autobuzul a lovit un grup de pietoni

Gândurile noastre sunt alături de persoanele rănite în urma incidentului cu autobuzul de pe Victoria Street. Lucrăm cu poliția și operatorul, Transport UK, pentru a investiga urgent acest incident”, a declarat Rosie Trew, șefa departamentului de livrare a serviciilor de autobuz din cadrul Transport for London.

Potrivit SkyNews, aceasta nu este prima tragedie de acest fel în zona Victoria. În ultimii ani, doi pietoni și-au pierdut viața în accidente similare cu autobuze în această zonă aglomerată a Londrei.

Autoritățile au deschis o anchetă pentru a determina cauzele exacte ale accidentului. Între timp, poliția a interzis fumatul în zonă din cauza unei scurgeri de motorină pe Allington Street, pentru a preveni orice incident suplimentar.

