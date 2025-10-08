Autostrada Sibiu – Pitești va avea 122 de kilometri

Autostrada, cu o lungime totală de 122 de kilometri, este împărțită în cinci secțiuni: Sibiu–Boița, Boița–Cornetu, Cornetu–Tigveni, Tigveni–Curtea de Argeș și Curtea de Argeș–Pitești.

„Autostrada Sibiu–Pitești este o prioritate strategică națională și un proiect de importanță europeană, care va stimula investițiile și va genera noi locuri de muncă. Parteneriatul cu BEI, bazat pe o colaborare de lungă durată, ne oferă condiții de finanțare avantajoase și sprijinul necesar pentru finalizarea acestui obiectiv major”, a declarat Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor.

Valoarea totală a proiectului este estimată la aproximativ 5,5 miliarde de euro, finanțarea provenind din mai multe surse: fonduri externe nerambursabile prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014–2020 și Programul Transport 2021–2027 (circa 1,83 miliarde de euro), bugetul de stat și împrumuturi acordate de BEI.

Potrivit estimărilor băncii, valoarea totală a proiectului, inclusiv TVA, ajunge la 6,716 miliarde de euro.

Guvernul are în vedere continuarea finanțării, un al doilea contract de 500 de milioane de euro fiind planificat pentru semnare în prima jumătate a anului 2026.

Lucrările la Autostrada Sibiu – Pitești au început în 2020

Lucrările la Autostrada Sibiu–Pitești au început în martie 2020, iar finalizarea este estimată pentru trimestrul IV al anului 2028. Ministerul Transporturilor și Infrastructurii coordonează întregul proiect, implementarea fiind realizată de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Cheltuielile echivalente sumelor împrumutului vor fi incluse în bugetul Ministerului Transporturilor și al CNAIR, conform alocărilor anuale de la bugetul de stat. Ministerul Finanțelor va efectua tragerile din împrumutul BEI în conformitate cu contractul, fondurile urmând să fie utilizate pentru finanțarea deficitului bugetar și refinanțarea datoriei publice, în limitele legale.

Împrumutul poate fi accesat în termen de trei ani de la semnarea contractului, în maximum zece tranșe, fiecare de cel puțin 50 de milioane de euro.

Condițiile financiare – dobândă fixă sau variabilă, maturitate etc. – vor fi stabilite la momentul fiecărei trageri, conform regulilor BEI. Perioada maximă de rambursare este de până la 27 de ani, în cazul rambursării în mai multe rate, sau 16 ani, dacă plata se face într-o singură tranșă.

Principalele obiective ale investiției

Proiectul face parte din rețeaua centrală de transport transeuropean (TEN-T) și din Master Planul General de Transport al României.

Principalele obiective ale investiției sunt creșterea eficienței rețelei de transport, reducerea timpilor de călătorie, îmbunătățirea siguranței rutiere și conectarea mai bună a regiunilor României la rețelele europene.

Autostrada Sibiu–Pitești va asigura un coridor modern între vestul țării și Marea Neagră, contribuind la dezvoltarea economică și socială a comunităților locale și facilitând transportul de mărfuri și pasageri în condiții moderne și sigure.

