Din cauza pierderilor semnificative de agent termic, stația CET Progresu a fost oprită forțat de Elcen pentru a evita daune grave.

„Echipele Companiei Municipale Termoenergetica București sunt mobilizate în teren încă de la apariția avariei. Au fost deja montate pompe pentru evacuarea apei din galerie, iar lucrările de reparație sunt în desfășurare, cu scopul de a remedia cât mai rapid situația”, a transmis sursa citată pe Facebook.

Termoenergetica estimează că reparațiile vor fi finalizate în noaptea de luni spre marți.

„Imediat după restabilirea parametrilor minimi de funcționare, CET Progresu va fi repornită pentru a relua furnizarea agentului termic în condiții de siguranță.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă asigurăm că echipele noastre depun toate eforturile pentru reluarea în cel mai scurt timp a furnizării agentului termic”.

