Avertizarea meteo ANM de ploi și descărcări electrice este valabilă în intervalul duminică, 14 septembrie, ora 13 – luni, 15 septembrie, ora 10.

Ploi, descărcări electrice și vânt, până luni

„Din după-amiaza zilei de duminică (14 septembrie) vor fi perioade cu averse, însoțite pe alocuri de descărcări electrice, la început în Banat, Crișana și Maramureș, apoi și în Transilvania și cea mai mare parte a zonei montane”, transmit meteorologii.

Cantitățile de apă acumulate vor fi local de 15-20 l/mp și izolat de 30-40 l/mp, se mai arată în avertizarea meteo ANM.

Duminică, 14 septembrie, în intervalul orar 10 – 20, este în vigoare un cod galben de vânt pentru județe din nordul și vestul țării.

„Pe parcursul zilei de duminică (14 septembrie), în județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Botoșani, zona joasă a județelor Suceava și Neamț, precum și în jumătatea de vest a Carpaților Meridionali, vântul va avea intensificări cu viteze de 50-70 km/h, iar la altitudini mari, în general de peste 1700 m, rafalele vor fi de 90-100 km/h”, mai anunță ANM.

Local și temporar, intensificări ale vântului cu viteze de 40-45 km/h vor fi și în regiunile sudice, estice și centrale.

Cum va fi vremea în București, duminică, 14 septembrie 2025

Vremea va fi normală din punct de vedere termic. Cerul va fi variabil, cu înnorări în a doua parte a nopții.

Vântul va sufla moderat, cu ușoare intensificări după-amiaza și seara când la rafală se vor atinge viteze de până la 40 km/h.

În București, temperatura maximă va fi de 26-27 de grade, iar cea minimă de 12-13 grade. Capitala nu este sub incidența unui mesaj meteorologic general de vreme severă.

Meteorologii ANM au emis și prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni și anunță ce temperaturi vor fi în România în intervalul 15 septembrie – 12 octombrie 2025.

