Cum va fi vremea în săptămâna 15 – 21 septembrie 2025

Temperaturile vor fi apropiate de cele obișnuite pentru această săptămână, în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de precipitații vor fi ușor excedentare, local, în extremitatea de nord a țării, dar și deficitare în regiunile sud-vestice. În rest, vor fi apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 22 – 28 septembrie 2025

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toată țara. Regimul pluviometric va fi în general apropiat de cel normal pentru această săptămână, cu posibilitatea unui ușor deficit în nordul, centrul și estul țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 29 septembrie – 5 octombrie 2025

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele obișnuite pentru această săptămână, în toate regiunile. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în toată țara.

Cum va fi vremea în săptămâna 6 – 12 octombrie 2025

Mediile valorilor termice vor fi în general apropiate de cele obișnuite pentru această săptămână, la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi apropiate de cele normale, în cea mai mare parte a teritoriului.

Cum va fi vremea vineri, 12 septembrie 2025, în București

În București, vremea se va răcori. Cerul va fi temporar noros și se vor semnala averse. Vântul va sufla slab și moderat, iar maxima va fi cuprinsă între 24 și 25 de grade Celsius.

Minima se va încadra între 17 și 18 grade Celsius.

Amintim că astăzi, 12 septembrie 2025, la ora 10.00, a intrat în vigoare o atenționare meteo de tip cod galben de averse însemnate cantitativ. Vizate sunt mai multe județe din țară.



