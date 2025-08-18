Incidentul a avut loc la scurt timp după decolare

Incidentul s-a produs la scurt timp după decolare, la o altitudine de aproximativ 450 de metri. Pasagerii au relatat că au văzut flăcări ieșind din motorul drept și au auzit o explozie.

Piloții au fost nevoiți să redirecționeze rapid avionul către Brindisi, Italia.

Reacția pasagerilor

Experiența a fost traumatizantă pentru mulți pasageri. O femeie a declarat pentru ziarul german Bild:

„A fost o experiență oribilă. Am trimis mesaje de rămas-bun pentru că am crezut că s-a terminat”.

Yesterday, Condor flight #DE3665, a Boeing 757-300 (D-ABOK) from Corfu to Düsseldorf, suffered engine surges shortly after takeoff with flames and loud bangs reported from the right engine.

Cu toate acestea, surse citate de Le Figaro menționează că pilotul a rămas calm, informând și încercând să liniștească pasagerii.

Condor a emis un comunicat în care își cere scuze pentru inconvenient, subliniind că „siguranța pasagerilor este prioritatea noastră absolută în orice moment”.

Întârzieri și dificultăți

Pasagerii au fost nevoiți să petreacă noaptea în Italia, dar nu toți au putut fi cazați la hotel din cauza capacității limitate. Compania a distribuit vouchere pentru alimente și pături suplimentare la aeroport.

Duminică dimineața, un nou avion a decolat, aducând în cele din urmă pasagerii la Düsseldorf, conform planului inițial.

O anchetă este în curs de desfășurare pentru a determina cauzele acestui incident. Le Figaro relatează că autoritățile competente investighează circumstanțele care au dus la aprinderea motorului în timpul zborului.

Nu este prima dată când se întâmplă acest lucru. Iată momentul în care motorul unui avion de pasageri Boeing ia foc. Incidentul s-a petrecut imediat după decolare, iar aeronava companiei Delta Airlines a trebuit să se întoarcă la Los Angeles.



