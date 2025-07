Incidentul a avut loc duminică, atunci când aparatul de zbor era gata să se prăbușească în timpul unui spectacol aerian.

Hey @Aviation_Intel what do you think about this video from an F-18 of Spain Ejército del Aire in an air show in Gijón ? It was a near crash or not? pic.twitter.com/pPZkjU2McM

Avionul Hornet zbura la o altitudine foarte joasă spre plajă, care era plină de spectatori, aproape perpendicular pe țărm, când a executat brusc o rostogolire puternică spre dreapta.

Manevra neașteptată a făcut ca aparatul de zbor să coboare periculos de aproape de valuri, apoi să își revină și să urce. Publicul a fost vizibil șocat, mulți dintre spectatori având camerele de filmat pornite în acel moment.

Incidentul scoate în evidență una dintre cele mai impresionante calități ale zborului acestui tip de avion: capacitatea sa de a-și orienta botul la unghiuri de atac extreme (high-alpha), mai ales în timpul manevrelor la viteză redusă.

Dacă F/A-18 nu ar fi avut această abilitate, există o reală posibilitate ca pilotul să nu fi supraviețuit. Dacă avionul, sau părți din el, s-ar fi prăbușit pe plajă, ar fi fost o catastrofă de proporții.

Prima filmare nu părea să arate vreo greșeală gravă în cadrul demonstrației, cum ar fi intrarea într-o manevră sub altitudinea prescrisă sau un pilot care „face pe grozavul” în fața publicului.

Forțele Aeriene Spaniole sunt o instituție profesionistă, iar ideea că unul dintre piloții lor de vânătoare ar face așa ceva în fața a mii de oameni este puțin probabilă.

De asemenea, executarea unei astfel de manevre într-un unghi perpendicular față de public este extrem de periculoasă, deoarece impulsul avionului l-ar putea purta peste linia de spectacol, direct spre mulțime – un risc despre care se discută în mod standard la fiecare spectacol aerian.

Seems there’s a bird that crosses in front just before the plane nearly become inverted. Wonder if the pilot was instinctively trying to avoid it and maybe others, forgetting quite how close he/she was to the ground? https://t.co/4TFkwuMfzh

— Gareth Jennings (@GarethJennings3) July 28, 2025