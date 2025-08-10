Pasagerii cursei spre Creta au fost îmbarcați în avion

UPDATE 07:53: Pasagerii cursei Otopeni – Heraklion au fost îmbarcați în aeronava HiSky. Aceștia ar urma să decoleze spre Creta la ora 08:25. Pilotul i-a anunțat pe turiști că problemele de „mentenanță” au fost rezolvate.

Avionul pentru cursa Otopeni – Heraklion a ratat decolarea

Un avion al companiei HiSky, ce ar fi trebuit să plece de la Otopeni la ora 4:45 și să ajungă în Creta a ratat decolarea de la București. Incidentul s-ar fi produs din cauza unor probleme tehnice, după cum au fost anunțați pasagerii de la bord.

Zborul de la București la Heraklion a fost anunțat ca întârziat după incident. Foto: Libertatea

Pasagerii au fost debarcați, iar ulterior un autobuz i-a preluat și i-a întors în aeroport. Timpul anunțat pentru remedierea problemelor tehnice ar fi de aproximativ o oră, potrivit martorilor de la fața locului.

Incidentul s-ar fi produs din cauza unor probleme tehnice, după cum au fost anunțați pasagerii de la bord. Foto: Libertatea

Reacțiile pasagerilor după incidentul de la Otopeni

Românii care urmau să își înceapă vacanța în Creta așteaptă în aeroport noi detalii cu privire la zbor. Pentru moment însă, cursa spre Creta a fost anunțată ca întârziată.

Incidentul a provocat teamă în rândul pasagerilor, iar o parte dintre călători se gândesc să renunțe la vacanță.

Știre în curs de actualizare!

