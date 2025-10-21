Într-un comunicat publicat pe pagina sa de Facebook, UARM ține să precizeze că „profesia de avocat este independentă și autonomă, iar evaluarea externă a avocaților nu este prevăzută de nicio normă legală în vigoare”.

„Introducerea unui asemenea mecanism ar constitui o ingerință directă în exercitarea liberă a profesiei și ar contraveni principiilor statului de drept și dreptului constituțional la apărare”, acuză UARM.

Maia Sandu denunță problemele din breasla avocaților

Uniunea Avocaților din Republica Moldova inserează și o declarație din partea Maiei Sandu care a deranjat o parte a avocaților de peste Prut.

„Nu vă supărați, dar cred că ar trebui să facem un vetting și avocaților, pentru că și avocații trebuie să fie oameni onești. Și avocații tot trebuie să-și demonstreze sursa veniturilor. Deci eu cred că noi trebuie să vorbim și despre o reformă a avocaturii.

Eu nu sunt mare specialist, dar o să discut cu mai mulți specialiști și cred că trebuie să revenim la acest subiect. Au fost foarte multe abuzuri comise, inclusiv pentru că au participat și avocații în aceste abuzuri. Unii dintre ei, ca să nu generalizăm, Doamne ferește! Sigur că sunt oameni corecți și onești în rândul avocaților”, a declarat Maia Sandu.

Recomandări
Uniunea Avocaților crede că o asemenea abordare este „inadmisibilă” din partea președintei Republicii Moldova și „poate fi percepută ca o intimidare a avocaților și o desconsiderare a profesiei de avocat”.

„Din mesajul public al doamnei Președintă se desprinde percepția că avocații ar participa la abuzuri și ar trebui verificați pentru onestitate – afirmații generale, fără suport faptic”, susține UARM.

Anterior, Președinția Rep. Moldova a atras atenția că instituția avocaturii „este inertă în raport cu acțiunile avocaților care influențează în mod ilegal deciziile judecătorești, fac trafic de influență sau chiar sunt parte a grupărilor criminale”.

Avocații din Rep. Moldova susțin că respectă legea și se declară protejați de Constituție

Prin urmare, Uniunea Avocaților a solicitat Președinției Rep. Moldova să prezinte informații concrete care să susțină aceste acuzații:

1. Informația privind toate deciziile judecătorești care ar fi fost influențate ilegal de avocați, cu indicarea numelui și prenumelui judecătorilor și a numărului dosarelor.

2. Lista avocaților care ar fi parte a grupărilor criminale, cu nume și prenume.

UARM se plânge că Președinția Rep. Moldova „nu a oferit niciun răspuns și nicio dovadă de natură faptică”.

„Atât timp cât avocații exercită liber și independent profesia, folosind pârghiile prevăzute de lege, activitatea lor este legală și protejată de Constituție. În cazul unor posibile abateri, competența de a constata sau sancționa revine organului de urmărire penală, instanțelor de judecată ori organelor profesiei, conform normelor legale”, insistă UARM.

Presiuni pentru abandonarea ideii de vetting

Asociația Avocaților din Republica Moldova cere abandonarea ideii de vetting în cazul avocaților. „Evaluarea externă (vettingul) este o procedură excepțională, aplicabilă doar persoanelor care ocupă funcții publice – judecători, procurori, membri ai CSM și CSP. Avocații nu sunt funcționari publici, nu reprezintă statul și nu exercită puterea publică. Ei își desfășoară activitatea în regim autonom și independent, garantat de Constituție și lege.

Organele interne ale profesiei – Comisia pentru Etică și Disciplină, Consiliul Uniunii Avocaților și Congresul Avocaților – sunt competente să asigure respectarea normelor etice și deontologice. Publicarea anuală a deciziilor disciplinare asigură transparența necesară.

Prin urmare, instituirea unui proces de vetting pentru avocați este inutilă, nelegală și contrară principiilor statului de drept”, conchide UARM.

Alexandru Tănase, fost președinte al Curții Constituționale: este un mesaj politic

Fostul președinte al Curții Constituționale a Rep. Moldova, Alexandru Tănase, crede că declarația Maiei Sandu cu privire la un posibil vetting în cazul avocaților trebuie înțeleasă ca un mesaj politic, nu ca un posibil proiect legislativ.

„În ultimele zile am fost întrebat de mai mulți jurnaliști despre declarația doamnei președinte Maia Sandu privind ideea unui vetting aplicat avocaților. Cred că această afirmație trebuie privită ca un mesaj politic, menit să atragă atenția asupra necesității unor reforme în avocatură, nu ca o inițiativă legislativă concretă. Declarația a fost făcută într-un context mediatic, nu instituțional, ceea ce indică faptul că vorbim despre o opinie de principiu, nu despre un proiect de lege aflat în lucru”, scrie Alexandru Tănase pe pagina sa de Facebook.

În opinia lui, ideea unui vetting similar celui aplicat magistraților nu este aplicabilă din punct de vedere constitutional, chiar dacă „există probleme și în avocatură”. „Din punct de vedere juridic, vettingul nu poate fi aplicat avocaților. Profesia de avocat este una liberală și independentă, reglementată de lege și organizată autonom prin barouri și Uniunea Avocaților. Avocații nu sunt funcționari publici, nu exercităm putere de stat. Prin urmare, aplicarea unui mecanism de tip vetting, ca în justiție, nu are bază constituțională și ar pune în pericol dreptul la apărare”, afirmă Alexandru Tănase.

„Sunt încrezător că, după formarea noului guvern, noul ministru al justiției va avea un dialog onest și deschis cu corpul profesional pentru a identifica problemele reale și soluțiile necesare”, transmite fostul președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova.

Maia Sandu insistă pentru reformarea justiției

Maia Sandu insistă că breasla avocaților din Rep. Moldova are nevoie de „o reformă serioasă“ din cauza avocaților care „influențează în mod ilegal deciziile judecătorești, fac trafic de influență sau chiar sunt parte a grupărilor criminale”.

În ceea ce privește reforma justiției, despre care conducerea de la Chișinău afirmă că este perturbată din interiorul sistemului, Maia Sandu a cerut ca dosarele de rezonanță să fie finalizate cât mai curând posibil, astfel încât cetățenii să aibă mai multă încredere în sistem.

„Ei trebuie să vadă că cei mai mari corupți sunt sancționați. Putem noi să reformăm justiția, ea să funcționeze bine, dar dacă în dosarele de corupție mare nu se vor da sancțiuni după lege, atunci oamenii nu o să-și recâștige încrederea”, a explicat președinta Rep. Moldova.

În plus, Maia Sandu a solicitat să fie dusă la bun sfârșit evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor, demarată încă de acum trei ani. Aceasta este prima etapă de curățare a sistemului de influențele „clanurilor mafiote”, apreciază ea.

