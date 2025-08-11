Bărbatul de 55 de ani a început să se simtă rău în timpul probei, moment în care polițistul a tras mașina pe dreapta. Conform martorilor, acesta a căzut cu capul pe volan și a fost inconștient pentru o perioadă.

Tot martorii susțin că intervenția pentru resuscitare ar fi întârziat. În cele din urmă, bărbatul a fost transportat la spital, unde primește îngrijiri medicale.

Oamenii legii fac cercetări pentru a afla dacă procedurile au fost respectate și dacă acuzațiile martorilor privind lipsa primului ajutor sunt întemeiate.

Imaginile surprinse de dispozitivul video instalat în mașină, care ar trebui să înregistreze tot ce se întâmplă în timpul examenului auto, ar putea aduce clarificări asupra evenimentelor și asupra comportamentului polițistului examinator.

Amintim că, în vara anului 2023, o femeie de 63 de ani care urma să susțină examenul pentru obținerea permisului de conducere și-a răsturnat mașina pe traseul pe care urma să fie testată, în poligon. Imaginile video cu accidentul au devenit virale.

