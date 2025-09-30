Autoritățile judiciare spaniole au emis un mandat european de arestare pentru extrădarea bărbatului, care a primit o pedeapsă de 19 ani de închisoare. Acesta a fost prins în localitatea sa de domiciliu de către polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Dolj.

Operațiunea a făcut parte dintr-o acțiune mai amplă vizând persoanele urmărite în temeiul legii sau supuse unor măsuri preventive. După capturare, bărbatul a fost predat Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova.

Parchetul a emis o ordonanță de reținere pentru 24 de ore. Suspectul a fost plasat în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă al Inspectoratului de Poliție Județean Dolj.

Acesta urmează să fie prezentat Curții de Apel Craiova pentru emiterea mandatului de arestare.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE