A furat telefonul și a deschis aplicația bancară

Potrivit News.ro, suspectul a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile. Evenimentul s-a petrecut în seara de 25 martie 2024, într-un centru comercial din Cluj-Napoca.

Suspectul a furat telefonul unei persoane și a accesat ilegal aplicațiile bancare instalate pe acesta.

Detalii din anchetă

Parchetul Tribunalului Cluj a oferit informații despre caz: „În data de 25.03.2024, în jurul orei 01.10 (pe timp de noapte), în timp ce se afla în incinta Centrului Comercial, Sora” din mun. Cluj-Napoса, str.21 Decembrie 1989, nr.5, jud. Cluj, inculpatul F.D.G. a sustras telefonul mobil al persoanei vătămate I.E.M., cauzând un prejudiciu în valoare de 700 lei (nerecuperat), iar ulterior, în cursul zilelor de 25.03.2024 şi 26.03.2024, în 82 de rânduri, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale, a accesat fără drept telefonul mobil al persoanei vătămate, aplicaţiile bancare instalate pe telefon şi conturile bancare aparţinând persoanei vătămate, fără consimţământul acesteia, şi a efectuat un număr de 68 de operaţiuni financiare din conturile bancare ale persoanei vătămate”.

Prejudiciul și recuperarea

În total, suspectul a cauzat un prejudiciu de 269.948,68 lei prin retrageri de numerar, plăți și transferuri neautorizate. Din această sumă, autoritățile au reușit să recupereze 127.926 lei.

Conform news.ro, procurorul de caz a dispus măsura controlului judiciar pentru 60 de zile. Suspectul este acuzat de mai multe infracțiuni, inclusiv efectuarea de operațiuni financiare frauduloase, acces ilegal la un sistem informatic și furt calificat.

Parchetul a anunțat: „Procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Cluj a dispus la data de 18.08.2025 măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile faţă de inculpatul F.D.G. Prin ordonanţa procurorului din data de 18.08.2025 s-a dispus, faţă de inculpatul F.D.G., punerea în mişcare a acţiunii penale sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de efectuare de operaţiuni financiare în mod fraudulos în formă continuată, acces ilegal la un sistem informatic în formă continuată”.

