Bilete mai scumpe, în funcție de loc

Cinema City a schimbat politica tarifară și a introdus prețuri diferite în funcție de locul pe care vrei să stai în sală, potrivit Economica.net. Totuși, până în prezent, aceste modificări nu au fost introduse pentru toate cinematografele din cadrul companiei.

Astfel, de exemplu, la mallul ParkLake din București, Cinema City a introdus trei categorii pentru locurile în sală: Categoria C (-5 lei); Categoria B (Preț Standard); Categoria A (+2 lei).

Biletele la cinema, mai scumpe, în funcție de locurile pe care vrei să stai: măsura este aplicată acum și în România
Simularea a fost făcută pentru „F1 – Filmul”, pentru ziua de luni, 8 septembrie. Foto: Captură Cinema City

Locurile sunt semnalizate pe culori diferite atunci când se fac achiziții online. Cele de categoria A sunt cele din spate și sunt cele mai scumpe, iar cele mai ieftine locuri sunt pe rândurile din față.

Compania a păstrat reducerile de preț aplicate familiilor, pensionarilor sau elevilor.

Cinema City avea la finalul anului trecut 28 de cinematografe cu 255 de ecrane. Compania a înregistrat un număr de 6,98 milioane de spectatori, arată datele Centrului Național al Cinematografiei (CNC), potrivit sursei citate.

Care au fost cinematografele cu cei mai mulți spectatori în 2024

Libertatea a consultat datele de la finele anului 2024, iar în România, anul trecut, au avut loc 355 de premiere cinematografice. Cele mai multe au fost europene (165), urmate de cele americane (84) și românești (58). Pe ultimul loc se află filmele din alte țări decât cele menționate, cu 48 de titluri.

Cele 355 de premiere au atras în sălile de cinema din România aproape 10,5 milioane de spectatori. Filmele americane au continuat să fie cele mai căutate, cu 6,15 milioane de spectatori, urmate de cele românești, cu 2,3 milioane, și cele europene, cu 1,5 milioane de plătitori.

De asemenea, 26,1 lei a fost prețul mediu al unui bilet de acces la cinematografele din România, în 2024.

Filmele din 2024 au generat încasări de 59 de milioane de euro, cu aproape 3 milioane de euro mai puțin decât în 2023. În privința numărului de locuri din cinematografele din țară, sun 83.085 de scaune, distribuite în 108 cinematografe care însumează 473 de ecrane.

Cei mai mulți spectatori în 2024 au venit la Cinema City din AFI Cotroceni: 919.979 de plătitori de bilete au vizionat filme pe cele 21 de ecrane ale cinematografului din centrul comercial bucureștean.

Pe locul al doilea se află cinematograful din Mall Băneasa (600.523 de spectatori), iar pe poziția a treia cel din Park Lake (415.118 spectatori).

În schimb, în ceea ce privește orașele cu cei mai puțini spectatori în 2024, primul pe hartă este Turnu Măgurele, unde doar 2.165 de persoane au mers la cinematograf.

Care a fost cel mai vizionat film în cinema, în 2024

În 2024, animația „Întors pe dos 2” a atras cei mai mulți spectatori în sălile de cinema din România, cu aproape 560.000 de bilete vândute. Pe poziția a doua s-a situat tot o producție de animație, „Deadpool & Wolverine”, cu 522.516 spectatori, iar podiumul este completat de filmul românesc „Buzz House: The Movie”, care a adunat 500.060 de spectatori.

Urmează: „Tati part-time” – 409.265 de spectatori; „Dune: Part Two” – 363.340 de spectatori; „Sunt un mic ticălos” – 329.946 de spectatori; „Moartea în vacanță” – 309.347 de spectatori; „Venom: Ultimul dans” – 301.739 de spectatori; „Gladiatorul II” – 275.239 de spectatori; „Vaiana 2” – 270.057 de spectatori.


