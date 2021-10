Cum îți dai seama dacă ai fost blocat pe WhatsApp

Cum afli dacă ești blocat pe WhatsApp?

Există anumite semne care îți „spun” că cineva te-a blocat pe WhatsApp, însă aceste semne nu reprezintă neapărat o garanție deoarece ele apar și în cazul în care respectivul utilizator nu este conectat la Internet sau nu are semnal.

Dar, în situația în care aceste detalii îți vor apărea pentru perioade de timp îndelungate, atunci există șanse foarte mari ca persoana pe care o cauți să te fi blocat.

Semnele despre care ți-am spus că ar putea să îți dea de înțeles că cineva ți-a dat „block” pe WhatsApp sunt următoarele:

1. Nu poți vedea statusul utilizatorului respectiv

Primul lucru pe care îl poți face este să verifici statusul utilizatorului pe care îl bănuiești că te-a blocat. Pentru asta, trebuie să deschizi conversația cu acesta din ecranul de chat sau, dacă nu ai deschisă o discuție cu acesta, caută-l în lista de contacte și inițiază una.

În partea de sus a ferestrei, sub numele utilizatorului ar trebui să apară un mesaj de genul Ultima accesare: azi, la 10:10. Dacă nu vezi acesst mesaj, este posibil să fi fost blocat, însă nu este o regulă deoarece WhatsApp are o setare pentru a bloca in mod intenționat acest status.

2. Nu poți vedea actualizările profilului utilizatorului respectiv

Daca cineva te-a blocat, iar acea persoană va face modificări ale informațiilor din profil, aceste modificări nu vor apărea pe telefonul tău mobil.

Astfel, dacă utilizatorul respectiv își schimbă poza de profil, nu o vei mai putea vedea dacă ești blocat. Există și posibilitatea, ce-i drept foarte rară, să nu vezi nici o fotografie de profil deoarece nu a definit niciodată una.

3. Mesajele tale nu vor fi „bifate”

Toate mesajele trimise unei persoane care te-a blocat vor afișa un singur semn de bifare (mesaj trimis).

Niciodată nu va mai apărea și cea de-a doua „bifă”, care reprezintă o confirmare a faptului că mesajele au fost livrate pe smartphone-ul destinatarului.

Dacă și după câteva zile în dreptul mesajelor trimise de tine va apărea un singur semn de bifare, atunci vei ști sigur că acestea au plecat de la tine, dar nu au ajuns la persoana care te-a blocat.

Află și cum ascunzi o conversatie WhatsApp fara sa o stergi

4. Nu vei putea efectua apeluri audio sau video

În situația în care un contact din lista ta te-a blocat nu vei mai putea efectua nici un fel de apel audio sau video.

Mai exact, toate apelurile pe care vei încerca să le efectuezi nu vor mai fi preluate de utilizatorul care ți-a dat „block”.

Există posibilitatea ca utilizatorul respectiv să nu aibă acces la o rețea Wi-Fi sau să nu aibă activate datele mobile. Astfel, el nu va puta prelua apelurile tale, însă acesta este un caz fericit…

Mai există și alte posibilități de a afla dacă un anumit contact te-a blocat. Aceste informații sunt, însă, ambigue, în mod intenționat, tocmai pentru a proteja intimitatea persoanelor care aleg să blocheze un contact. În consecință, reprezentanţii WhatsApp Inc. nu pot oferi informații atunci când ai fost blocat.

Vezi și cum trimiti un mesaj vocal pe Facebook si WhatsApp

5. Fă testul de grup!

Dacă nici una dintre metodele prezentate anterior nu te-au ajutat mai ai o singură variantă pentru a afla dacă cineva te-a blocat pe WhatsApp. Trebuie să știi că WhatsApp permite blocarea unui contact în mod individual, însă funcția nu este valabilă și în cazul grupurilor.

Astfel, creează un grup de prieteni și trimite-i invitație și contactului pe care îl bănuiești că te-a blocat. Dacă poți să-l adaugi, înseamnă că nu te-a blocat, însă dacă primești un mesaj de eroare prin care ești anunțat că nu ești autorizat să adaugi persoana respectivă într-o discuție, atunci ai fost blocat.

