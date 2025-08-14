Instituția precizează că, deși există un „deficit de credite bugetare” ce provoacă întârzieri în plata facturilor către furnizori, tratamentele sunt asigurate în continuare pe baza creditelor de angajament alocate furnizorilor de servicii medicale aflați în contract cu casele de asigurări de sănătate.

Conform CNAS, în bugetul pe 2025 au fost prevăzute fonduri pentru tratamentele oncologice, însă creșterea numărului de pacienți și extinderea accesului la terapii inovatoare au generat un necesar financiar suplimentar.

Pentru acoperirea acestuia, CNAS a solicitat fonduri prin proiectul de rectificare bugetară.

„Până la aprobarea rectificării bugetului FNUASS cu sumele necesare, vom utiliza toate mecanismele interne de redistribuire a fondurilor între indicatorii bugetari, astfel încât pacienții să aibă acces continuu și neîntrerupt la tratamente”, a precizat instituția.

CNAS continuă demersurile pe lângă autoritățile competente pentru suplimentarea bugetului FNUASS cu creditele bugetare necesare decontării medicamentelor în termenele legale, urmărind atât asigurarea continuității tratamentelor, cât și respectarea obligațiilor contractuale față de furnizori. Instituția reafirmă angajamentul de a colabora cu asociațiile de pacienți, furnizorii și autoritățile centrale pentru a oferi cele mai bune condiții de tratament persoanelor bolnave.

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer (FABC) a anunțat într-un comunicat de presă că sistemul de sănătate a rămas fără bani pentru decontarea tratamentelor oncologice, iar mii de pacienți sunt lăsați să moară cu zile.

În acest context, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer trage un semnal de alarmă și cere de urgență o rectificare bugetară, pentru ca bolnavii de cancer să primească în continuare bani pentru decontarea tratamentelor.



