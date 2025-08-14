Bolnavii de cancer nu mai primesc bani pentru decontarea tratamentelor. Pacient: „Domnule Bolojan, murim cu zile!”

Asociația pacienților oncologici: „CNAS a epuizat fondurile, distribuitorii au oprit livrările”

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer ( FABC) a anunțat într-un comunicat de presă că sistemul de sănătate a rămas fără bani pentru decontarea tratamentelor oncologice, iar mii de pacienți sunt lăsați să moară cu zile. Mai mult, anumiți distribuitori de medicamente au oprit deja livrările.

„Arieratele uriașe, managementul submediocru al sănătății și lipsa finanțării au determinat distribuitorii să oprească livrările, repetând, perpetuând, scenariul crizelor din trecut. Decizia de a salva vieți este acum în mâinile premierului Ilie Bolojan, care însă pare să fi moștenit metehnele fostului ministru Alexandru Rafila – indiferență, tergiversare și lipsă de acțiune reală”, se arată în comuncat.

Bolnavii oncologici cer de urgență o rectificare bugetară

„Nu mai e timp pentru promisiuni și declarații. Fie se alocă urgent fondurile necesare, fie pacienții mor. CNAS susține ca fondurile pentru anul acesta s-au epuizat și doar rectificarea bugetară mai poate îndrepta problema. Premierul trebuie să acționeze acum!”, a transmis Cezar Irimia, președintele FABC.

În 2024, România a cheltuit doar 6,4% din PIB pentru sănătate, în timp ce media UE a fost de 9,8%, iar din totalul finanțării doar un foarte mic procent a fost destinat medicamentelor. În prezent, peste 10.000 de pacienți oncologici depind de medicamentele blocate din lipsa fondurilor, iar fiecare zi de întârziere înseamnă vieți pierdute.

„Această catastrofă este o decizie politică. Subfinanțarea cronică nu s-a produs din neștiință, ci prin lipsa voită de asumare din partea clasei politice – fie e vorba de guvern, fie de ministere, inclusiv cele conduse de precedenți precum Alexandru Rafila. Arieratele au fost tolerate, distribuția tratamentelor a fost blocată, iar acum pacienții cu cancer sunt privați de medicamente de bază, țintite sau imunoterapii”, a mai transmis Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer.

Cezar Irimia, președintele Federației Asociațiilor Bolnavilor de Cancer ( FABC). Foto: caspa.ro

Pacient: „Sistemul devine complice la pierderea vieților”

În loc să salveze vieți, sistemul a devenit complice prin indiferența politică, iar pacienții plătesc cu viața, mai transmit pacienții. Premierul Bolojan, spune Cezar Irimia, are pe masă o decizie capitală: să acopere real și imediat tratamentele oncologice, sau să-și înscrie numele în statisticile deceselor care puteau fi evitate”.

Federația cere intervenție imediată a autorităților statului pentru asigurarea finanțării tratamentelor și pentru deblocarea situației, „înainte ca sistemul să devină complice la pierderea a vieților”.

