Incidentul a avut loc miercuri seara la Na Uyana Aranya Senasanaya, o renumită mânăstire budistă situată în Nikaweratiya, la aproximativ 125 km de Colombo.

Update: Melsiripura, Na Uyana Monastery cable car tragedy.

🚠3 foreign monks (from Romania, Russia & India) among the 7 passed away

🚠2 monks leapt from the car, escaping with minor injuries

🚠Several others remain hospitalized, some in critical condition

🚠Police probing a… pic.twitter.com/qHScEp2JVG — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 25, 2025

Un român, un rus și un indian, printre călugării budiști morți în accident

Lăcașul de cult este cunoscut pentru faptul că oamenii se retrag acolo la meditație și atrage practicanți din întreaga lume.

Printre cei șapte călugări morți se numără un român, un indian și un rus, au precizat polițiștii.

Seven Buddhist monks reported dead after a cable car carrying 13 monks breaks from the cable & falls down at Na Uyana Forest Monastery in Pansiyagama, Melsiripura.#lka #SriLanka #NaUyana #Monastery pic.twitter.com/N89aiqWAo9 — Thimira Nawod (@ImThimira07) September 24, 2025

Dintre cei șase răniți în acest accident de telecabină produs miercuri seara în Sri Lanka, patru sunt în stare critică.

Cum s-a produs accidentul cu telecabina din Sri Lanka

Primele rapoarte au indicat faptul că un cablu s-a rupt, ceea ce a făcut ca vagonul să coboare cu viteză mare la vale, înainte de a sări de pe șine și de a se izbi de un copac, a relatat AFP.

Recomandări Boris Golovin, fost colonel GRU, omul care a infiltrat în economia românească „investitori” din Rusia. Cu ce politicieni din România s-a combinat în afaceri

Tragedy 😢

A cable operated rail cart carrying Buddhist monks at the Na Uyana Aranya Senasanaya in Nikaweratiya has toppled after the cable snapped, causing the deaths of 7 monks, including 3 of foreign nationality.

A further 6 monks were injured: Police Media May they attain… pic.twitter.com/FVFTQeJ4MD — Sri Lanka Tweet 🇱🇰 (@SriLankaTweet) September 25, 2025

„În vagon erau 13 călugări. Doi au reușit să scape cu răni minore, dar alți patru sunt în stare critică”, a declarat un oficial al poliției.

Victimele se aflau înghesuite în telecabină în momentul accidentului, potrivit poliției.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE