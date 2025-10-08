Suedia, țara fericirii și a echilibrului

Suedia își promovează cultura și stilul de viață prin campania turistică „Rețeta suedeză”.

Creată de Visit Sweden, în colaborare cu profesoara senior Yvonne Forsell, inițiativa propune activități menite să îmbunătățească sănătatea fizică, mentală și emoțională.

Campania a fost inspirată de ideea că natura, liniștea și obiceiurile locale pot fi adevărate terapii.

Activitățile recomandate pot fi adaptate în funcție de „obiectivele, nevoile și durata șederii” fiecărui vizitator.

Asta și pentru că Suedia este considerată una dintre cele mai fericite țări din lume.

„Fika”, pauza suedeză care reduce stresul

Unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri promovate este „fika”, o tradiție suedeză de a lua o pauză cu o cafea și o gustare, departe de agitația zilnică.

„Este un moment pentru a savura ceva mic de mâncare și băutură”, explică Visit Sweden.

„Este o șansă de a încetini ritmul și de a te bucura de companie – fără agitație sau așteptări. Este vorba despre o pauză reală, chiar și de la telefon. Legată de stres redus și o concentrare mai bună, o fika poate fi savurată oriunde.”

Acest obicei este asociat cu o concentrare mai bună, reducerea stresului și o stare generală de bine, potrivit studiilor citate în campanie.

Natura, somnul și liniștea, „medicamentele” naturale ale Suediei

„Rețeta suedeză” include și alte activități menite să readucă echilibrul și calmul interior:

„Reîncărcarea bateriilor în pădurea suedeză” – pentru reducerea stresului și îmbunătățirea concentrării

Somn odihnitor datorită temperaturilor răcoroase, aerului curat și lipsei poluării fonice

Plimbări cu bicicleta pentru creșterea energiei și eliberarea endorfinelor

Vizitarea muzeelor și expozițiilor de artă în aer liber, o modalitate de a combina cultura cu relaxarea

„Soarele nu apune timp de 100 de zile”

În videoclipul promoțional al campaniei de promovare a Suediei, profesoara Yvonne Forsell vorbește despre efectele benefice ale mediului scandinav.

„Suedia este plină de activități care te fac să te simți bine”, spune Forsell în videoclipul promoțional al campaniei.

„Aici, în Suedia, soarele nu apune timp de 100 de zile. Imaginează-ți ce ar putea face terapia cu lumină 24/7 pentru tine. Așa că roagă-ți medicul să-ți prescrie rețeta pentru Suedia și vezi ce putem face pentru bunăstarea ta.”

Campanie cu susținere medicală reală

Deși campania are un ton satiric și amuzant, „Rețeta suedeză” este susținută de numeroși profesioniști din domeniul sănătății, printre care:

Dr. Stacy Beller Stryer – medic pediatru certificat

Dr. Sam Everington – vicepreședinte al Asociației Medicale Britanice

Dr. Michael Jeitler – cercetător PD

Dr. Maaike ten Thije-de Boer – specialist în medicină fizică și recuperare

„Dacă un pacient ar cere modalități de a gestiona stresul sau de a-și îmbunătăți starea de bine, aș susține o rețetă pentru Suedia. Accesul la natură și practicile culturale conexe se aliniază cu ceea ce funcționează pentru sănătatea mintală și fizică.”, subliniază dr. Stacy Beller Stryer.

Conform studiilor citate, saunele suedeze pot îmbunătăți calitatea somnului și pot reduce riscul de Alzheimer și demență cu până la 65%, potrivit Institutelor Naționale de Sănătate (NIH).

Totodată, pauzele de tip „fika”, reducerea utilizării smartphone-ului și participarea la ritualuri sociale au efecte benefice asupra sănătății mintale și a concentrării.

