Când intră banii pe cardurile sociale

Cardurile sociale pentru pensionari vor fi alimentate cu două tranșe până la sfârșitul anului 2025, oferind un sprijin vital pentru cei cu venituri reduse.

Prima tranșă, în valoare de 125 de lei, va fi virată în septembrie, urmată de o a doua tranșă similară în decembrie, potrivit Bzi.ro. Reamintim că această măsură face parte din programul „Sprijin pentru România”.

Potrivit datelor oficiale din 2024, peste 2,4 milioane de români, inclusiv pensionari cu venituri sub sau egale cu 2.200 lei net pe lună, beneficiau de acest ajutor.

Categoriile vulnerabile care beneficiază de sprijin de la stat

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) a anunțat că criteriile de eligibilitate rămân neschimbate față de anul precedent. Beneficiarii trebuie să aibă venituri lunare proprii mai mici sau egale cu 2.000 de lei pentru a se califica pentru acest ajutor financiar.

Categorii de români care primesc ajutor prin programul „Sprijin pentru România” în 2025 și condițiile de eligibilitate, potrivit Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene:

  • Pensionarii din sistemul public de pensii, inclusiv cei cu pensii anticipate sau de invaliditate, cu venit lunar net maxim de 2.210 lei.
  • Persoanele cu dizabilități (copii și adulți) cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venit lunar net maxim de 2.210 lei.
  • Familiile cu cel puțin doi copii, dacă venitul lunar pe membru de familie nu depășește 675 lei.
  • Familiile și persoanele singure care beneficiază de ajutor de incluziune, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.
  • Persoanele fără adăpost, conform legislației în vigoare.
  • Persoanele și familiile care beneficiază de asistență socială sau ajutor social conform Legii nr. 416/2001.
  • Familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei conform Legii nr. 277/2010.
  • Persoanele și familiile aflate temporar în situații critice de viață, identificate prin anchete sociale.
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal
Recomandări
Modificările pentru pensiile private urmăresc doar interesele industriei, spune directorul AURSF. Este o măsură ilegală și neconstituțională, acuză un liberal

Plata ajutorului, reluată după o pauză

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a confirmat că s-au găsit soluții pentru acoperirea celor două tranșe restante. Întârzierea în alimentarea cardurilor a fost cauzată de epuizarea prematură a fondurilor europene alocate pentru acest program în bugetul 2021-2027.

MIPE a subliniat că se depun eforturi pentru ca beneficiarii să primească sumele cuvenite cât mai curând posibil.

Utilizarea cardurilor sociale

Beneficiarii vor primii banii pe cardurile emis în anii trecuți, au explicat reprezentanții Ministerului Investițiilor și Fondurilor Europene, pentru Bzi.ro. Este important ca aceștia să păstreze cardurile pentru a putea primi noile tranșe. În caz de pierdere sau deteriorare, titularii trebuie să contacteze emitentul pentru a obține un card nou.

Cardurile sociale pot fi folosite pentru achiziționarea de alimente și mese calde de la comercianții parteneri. Gama de produse include:

  • ulei
  • făină
  • zahăr
  • cafea
  • conserve
  • apă
  • legume
  • carne
  • brânzeturi
  • pâine
  • alte alimente de bază

Implementarea măsurii în contextul actual

MIPE a precizat că implementarea acestei măsuri se desfășoară în conformitate cu prevederile articolului XXVI alin. (2) din O.U.G. nr. 156/2024. Această ordonanță se referă la măsuri fiscal-bugetare pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025.

Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”
Recomandări
Planul de pace negociat de Putin cu Trump, criticat dur de experții militari: „Doar avantaje pentru Rusia. Permite armatei ruse să se apropie de Ucraina centrală”

În concluzie, reluarea alimentării cardurilor sociale reprezintă o veste bună pentru pensionarii și persoanele vulnerabile din Iași.

Această măsură vine în sprijinul celor cu venituri reduse, oferindu-le un ajutor concret pentru achiziționarea de produse alimentare esențiale. Autoritățile se străduiesc să asigure distribuirea eficientă a acestor fonduri, în ciuda întârzierilor înregistrate anterior.

Cum se obține cardul pentru tichete sociale

Cardul social „Sprijin pentru România” se obține automat de către persoanele eligibile, fără a fi necesară depunerea unei cereri din partea acestora. Ministerul Muncii și Solidarității Sociale stabilește criteriile de eligibilitate, iar dacă o persoană îndeplinește aceste condiții, cardul îi este livrat direct prin intermediul Poștei Române la adresa declarată.

În cazul în care persoana eligibilă nu primește cardul în perioada stabilită pentru distribuirea tranșei, aceasta poate merge la cel mai apropiat oficiu poștal pentru a verifica situația și pentru a primi îndrumări suplimentare.

Pentru utilizarea cardului, beneficiarii primesc și un cod PIN care le permite să efectueze plăți. Dacă PIN-ul este pierdut sau nu mai este cunoscut, acesta poate fi recuperat telefonic printr-un apel la un număr indicat pe spatele cardului sau prin aplicația mobilă a emitentului cardului (de exemplu, aplicația „Up Romania” pentru cardurile emise de UP România).

Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”
Recomandări
Rețeta unui faliment de miliarde la Complexul Energetic Hunedoara: numiri politice, salarii gigantice, bonusuri inventate, „multe organizații sindicale”

Pașii pe scurt:

  • Verificarea eligibilității conform criteriilor oficiale.
  • Cardul este distribuit automat prin Poșta Română.
  • Dacă nu a fost primit, se poate solicita suport la oficiul poștal.
  • PIN-ul se primește separat și poate fi recuperat prin aplicație mobilă sau telefonic.

Diferențele dintre voucherele sociale din 2024 și 2025

Diferențele principale între cardul social „Sprijin pentru România” din 2024 și cel din 2025 sunt legate de suma alimentată pe card și frecvența acordării:

Valoarea sumelor acordate:

Frecvența distribuirii:

Aceste schimbări provin din modificări legislative și sunt motivate de eforturile statului de a gestiona mai eficient cheltuielile publice.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Maneaua pusă de Saint Levant la Summer Well Festival 2025. Reacția publicului: „Nebunie curată”

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, mesaj dur după moartea fostului președinte: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate...”. Valuri de reacții după declarațiile lui
Viva.ro
Valeriu Gheorghiță, șeful spitalului SRI în care a fost internat Ion Iliescu, mesaj dur după moartea fostului președinte: ”Că răzbunarea ne aduce dreptate...”. Valuri de reacții după declarațiile lui
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Unica.ro
„Îmbălsămarea a fost... Eu sunt foarte atentă la detalii, la toate detaliile”. Gabriela Lucuțar îi critică pe cei care i-au organizat înmormântarea lui Ion Iliescu. Ce a remarcat „Regina Întunericului”
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Elle.ro
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
gsp
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
GSP.RO
„Dimineața concuram, seara aveam 5 clienți!" » A participat la 3 ediții de Jocuri Olimpice, dar a dus o viață dublă, vânzându-și corpul dintr-un motiv tulburător
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
GSP.RO
Cea mai bogată femeie din Australia i-a premiat pe medaliații de la Campionatele Mondiale de la Singapore » Cât va primi Kyle Chalmers
Parteneri
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Avantaje.ro
Kate Middleton nu mai cântărește nici 40 kg! Cea mai recentă apariție a ei a rupt inimile fanilor A ajuns mai slabă decât fiica ei, Charlotte. Zvonuri tot mai grave despre Prințesa Kate!
Theo Rose, mesaj de dragoste pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele”
Tvmania.ro
Theo Rose, mesaj de dragoste pentru Anghel Damian, de ziua lui: „Bărbatul ăsta e iubirea vieții mele”

Alte știri

Avionul HiSky Otopeni-Heraklion, care urma sa plece azi la 4:45 a ratat decolarea, din cauza problemelor tehnice
Știri România 07:29
Avionul HiSky Otopeni-Heraklion, care urma sa plece azi la 4:45 a ratat decolarea, din cauza problemelor tehnice
Afaceri de milioane cu Armata la Marea Neagră: un cuplu de tineri din Brăila a obținut contracte rapid, prin firme nou-înființate
Exclusiv
Știri România 07:01
Afaceri de milioane cu Armata la Marea Neagră: un cuplu de tineri din Brăila a obținut contracte rapid, prin firme nou-înființate
Parteneri
De ce sunt românii „spaima ghizilor” din Egipt. „Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste noi, nepoliticoși"
Adevarul.ro
De ce sunt românii „spaima ghizilor” din Egipt. „Nu ascultați, contraziceți, vorbiți peste noi, nepoliticoși"
Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie” să renască din ruine. A fost retrocedată în urmă cu peste 20 de ani, astăzi se află în renovare
Fanatik.ro
Clădirea simbol din București unde s-a înfăptuit Unirea sub domnia lui Cuza „se chinuie” să renască din ruine. A fost retrocedată în urmă cu peste 20 de ani, astăzi se află în renovare
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice
Financiarul.ro
Schimbare majoră la TikTok: Platforma va alerta părinții când adolescenții postează videoclipuri publice

Monden

Imagini din casa în care locuiește Andreea Popescu. Are saună și cinema privat în penthouse
Stiri Mondene 10:20
Imagini din casa în care locuiește Andreea Popescu. Are saună și cinema privat în penthouse
Cum a apărut îmbrăcată Alexia Eram la festivalul UNTOLD 2025. A atras toate privirile cu rochia transparentă, din dantelă
Stiri Mondene 09:31
Cum a apărut îmbrăcată Alexia Eram la festivalul UNTOLD 2025. A atras toate privirile cu rochia transparentă, din dantelă
Parteneri
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Elle.ro
Ei formează cel mai nou și neașteptat cuplu din showbiz! Cine sunt cele două vedete care au anunțat că au o relație
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Unica.ro
Cine este, de fapt, Marian Ceaușescu, bărbatul care a desfăcut o șampanie în fața spitalului SRI, după moartea lui Ion Iliescu. Ce s-a aflat despre el
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Viva.ro
Cui i-ar fi lăsat Ion Iliescu, de fapt, averea! Bărbatul a fost zilnic la spital și are grijă de Nina Iliescu. Surpriză uriașă, despre cine este vorba
Parteneri
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
TVMania.ro
Cum arată casa lui Bodo. Solistul Proconsul s-a mutat la țară. „Nu ne-am mulţumit să fim ca la televizor”
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
ObservatorNews.ro
Ultima decolare a avionului prăbuşit în Arad a fost filmată. Altar de flori şi lumânări la locul tragediei
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Libertateapentrufemei.ro
Așa ceva?! Ce conțin imensele pachete de pomană date pentru Iliescu. Listă completă. Pungi uriașe, dar înăuntru, surpriză!
Parteneri
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
GSP.ro
„Băieți... Asta e prea mult” » Mesaje odioase primite de Gabriela Ruse, după eliminarea de la Cincinnati
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
GSP.ro
„Ion Iliescu a știut cum să divizeze, ca să stăpânească” » Verdictul aspru al unui profesor universitar: „Emil Constantinescu l-a întrebat dacă crede în Dumnezeu, eu l-aș mai fi întrebat ceva”
Parteneri
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
KanalD.ro
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
StirileKanalD.ro
Ei sunt victimele accidentului aviatic din Arad. Vlad Zgărdău era pilot cu experiență, iar Vlad Popescu voia să îi urmeze cariera: "Au făcut ultimul zbor". Ultima poză cu cei doi, înainte de tragedie
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Wowbiz.ro
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Promo
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Advertorial
Remediu pentru durerile de cap! Află despre ce e vorba
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Advertorial
Pleci în vacanță și primești banii înapoi! Află mai multe
Parteneri
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Wowbiz.ro
Fiul lui Mihai Leu, implicat într-un grav accident! Incidentul s-a petrecut în timpul unui raliu. Ce se întâmplă cu Marco acum?
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
StirileKanalD.ro
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt
KanalD.ro
Un avion medical s-a prăbușit peste un cartier rezidențial, la scurt timp de la decolare! Câte victime sunt

Politic

AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Exclusiv
Politică 09 aug.
AEP se spală pe mâini de tema avansării unei date pentru alegerile parțiale la Primăria Capitalei
Adrian Năstase, supărat că românii nu au ținut doliu după Ion Iliescu și merg la Untold: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!
Politică 09 aug.
Adrian Năstase, supărat că românii nu au ținut doliu după Ion Iliescu și merg la Untold: „Progresiștii” au alte forme în care își arată respectul pentru istoria țării!
Parteneri
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Spotmedia.ro
Untold 2025. Hagi, peștele de sticlă și papucii lui Ganacci. Sau cum să ții cu sufletul la gură 60 de mii de oameni (Foto&Video)
Ce s-a ales de o tânără care a câștigat 2.000.0000 de euro la Loto: „Mi-a ruinat viața”
Fanatik.ro
Ce s-a ales de o tânără care a câștigat 2.000.0000 de euro la Loto: „Mi-a ruinat viața”
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea
Spotmedia.ro
Primele dovezi că un medicament de slăbit aflat deja pe piață încetinește îmbătrânirea