Când se redeschide Telecabina Tâmpa din Brașov

Telecabina Tâmpa, dar și Restaurantul Panoramic din Brașov se redeschid pe 19 octombrie, după o amplă modernizare realizată de ANA Teleferic, parte a ANA Holding. Investiția totală depășește 20 de milioane de euro, din care peste 12 milioane au fost alocate pentru reconstrucția restaurantului, iar 8 milioane pentru modernizarea telecabinei.

Redeschiderea acestor două obiective emblematice pentru Brașov este marcată de cifra 5, simbol al schimbării și reinventării. Anul 2025 coincide cu două aniversări importante: 50 de ani de la inaugurarea oficială a Restaurantului Panoramic în 1975 și 55 de ani de la punerea în funcțiune a Telecabinei Tâmpa.

Telecabina Tâmpa poate transporta 25 de pasageri

În urma modernizării, Telecabina Tâmpa poate transporta acum 25 de pasageri pe cursă și până la 6.000 de persoane pe zi. Este singura telecabină din România autorizată să funcționeze și pe timp de noapte și oferă accesibilitate completă pentru persoanele cu dizabilități.

Noua instalație, dezvoltată de consorțiul elvețiano-austriac Garaventa-Doppelmayr, lider mondial în sisteme de transport pe cablu, respectă cele mai înalte standarde de siguranță, confort și eficiență energetică.

„Suntem încântați să oferim brașovenilor și vizitatorilor o telecabină modernă, sigură și spectaculoasă, care continuă tradiția începută în 1970”, a explicat Ion Rufa, Directorul General al ANA Teleferic.

Restaurantul Panoramic se redeschide după mai bine de 15 ani

Odată cu renovarea Telecabinei Tâmpa se redeschide și Restaurantul Panoramic din Brașov. Restaurantul Panoramic revine într-o formă contemporană, versatilă și spectaculoasă, după o amplă modernizare condusă de Corvin Cristian Studio și antreprenorul general RCTI Company.

Noua locație va avea o capacitate totală de 470 de locuri și include un restaurant, o sală de evenimente și un VIP Lounge, dar și alte zone de relaxare.

Iubitorii plimbărilor pe munte vor putea ajunge la Restaurantul Panoramic și pe jos, pe două trasee pitorești de drumeție – Scările lui Gabony și Aleea Serpentinelor – o alternativă pitorească pentru cei care doresc să urce pe Tâmpa.

Când a fost inaugurată Telecabina Tâmpa

Telecabina de pe Tâmpa din Brașov a fost inaugurată oficial în vara anului 1970, mai precis la 23 august 1970. Ea a funcționat continuu până în octombrie 2024, când a fost închisă pentru lucrări ample de modernizare.

Redeschiderea din data de 19 octombrie 2025 marchează și un eveniment important, 55 de ani de la inaugurarea inițială a vechii telecabine.

Povestea Restaurantului Panoramic de pe Tâmpa

Restaurantul Panoramic de pe Tâmpa din Brașov a fost deschis în 1968, odată cu inaugurarea telecabinei, fiind construit lângă stația superioară a acesteia.

Clădirea circulară de sticlă era considerată modernă pentru acea perioadă și oferea o vedere de 360° asupra orașului și împrejurimilor, devenind rapid un simbol turistic local și loc preferat pentru evenimente, mese festive și întâlniri. În perioada comunistă, Panoramic era administrat de ONT și era inclus în ghidurile de restaurante de lux ale anilor 70-80.

După 1989, restaurantul a trecut prin diverse administrări și a pierdut din popularitate. Degradarea clădirii a dus la închiderea definitivă în jurul anului 2007–2008, iar timp de peste 15 ani, locația a rămas nefuncțională.

