Caniculă, vijelii, ploi torențiale și grindină. Harta județelor aflate sub avertizări meteo ANM cod portocaliu și galben

Bihor, Arad și Timiș, sub cod portocaliu de caniculă

Potrivit ANM, astăzi, 16 august 2025, între orele 12.00 și 21.00, este valabilă o avertizare meteo de tip cod portocaliu de caniculă.

În județele Bihor, Arad și Timiș, valul de căldură va persista, iar canicula se va intensifica. Disconfortul termic va fi accentuat și indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic

de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 37…38 de grade.

Harta județelor afectate de codurile portocaliu și galben de caniculă, 16 august 2025

O altă avertizare meteo de la ANM este de tip cod galben și este valabilă sâmbătă, între orele 12.00 și 21.00.

„Valul de căldură se va menține în Maramureș, nordul Crișanei, sudul Banatului, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei, unde va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în sud-vestul țării”, se arată în avertizarea meteo de la ANM.

Cod galben de caniculă

Totodată, ANM a mai lansat trei avertizări de tip galben de caniculă și de furtună. Prima dintre ele este valabilă duminică, 17 august, între orele 12.00 și 21.00.

„În sudul Olteniei, sud-vestul și centrul Munteniei va fi caniculă și disconfort termic

ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pe arii restrânse pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi de 35…36 de grade”, au avertizat meteorologii.

Harta județelor afectate de codul galben de caniculă, 17 august 2025

Cod galben de vilejii și ploi torențiale

A doua avertizare cod galben de vijelii și ploi torențiale este valabilă duminică, 17 august, în intervalul 13.00 – 21.00.

„În Transilvania, Maramureș, sudul Banatului, nordul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50…70 km/h) și izolat grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 –3 cm). În intervale scurte de timp, cantitățile de apă vor fi de 20…30 l/mp și izolat, îndeosebi în zona de munte, de peste 40…50 l/mp”, au transmis specialiștii ANM.

Harta județelor afectate de codul galben de vijelii și ploi torențiale, 17 august 2025

Cod galben de ploi, descărcări electrice și grindină

Cea de-a treia avertizare cod galben de instabilitate atmosferică este valabilă de duminică, 17 august, de la ora 21.00, până luni, 18 august, la ora 1.00.

„În Maramureș, Transilvania, nordul și centrul Moldovei și în cea mai mare parte a zonei montane vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50…55 km/h) și izolat grindină de mici dimensiuni (1 – 2 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20…25 l/mp și izolat de peste 35…40 l/mp”, a anunțat ANM.

Harta județelor afectate de codul galben de ploi, descărcări electrice și grindină, 17-18 august 2025

Ce înseamnă codul galben emis de ANM

Codul galben emis de meteorologi semnalează o stare de atenție și este folosit pentru fenomene meteorologice care sunt temporar periculoase pentru anumite activități, dar care, în general, sunt obișnuite pentru perioada respectivă sau zona vizată.

Aceste fenomene pot include, de exemplu, ploi torențiale, intensificări ale vântului, caniculă, grindină, ceață sau ninsori, care pot afecta temporar traficul rutier, alimentarea cu curent electric sau alte activități zilnice.





