Lista produselor cu prețuri blocate de la Lidl

În contextul majorării TVA-ului de la 19% la 21%, magazinele au crescut și prețurile produselor, iar alimentele nu fac excepție. Chiar și așa, unii dintre comercianți au ales să păstreze aceleași prețuri, în ciuda scumpirilor.

Lidl are, de exemplu, o listă de produse pentru care prețurile au fost blocate în luna august, imediat după ce a intrat în vigoare noua taxă.

Astfel, în catalogul de produse cu prețuri blocate ale celebrului magazin se regăsesc alimente de bază precum:

ulei

ceapă

morcovi

cartofi

ouă

zahăr

mălai

carne de porc

carne de pui

franzela albă

Ce alte produse mai au prețul blocat la Lidl

Pe lângă alimentele de bază, pe lista produselor cu prețuri blocate după creșterea TVA-ului se mai numără:

brânza

iaurtul

bulionul

margarina

untul

drojdia

cașcaval.

Totodată pe listă mai sunt și o serie de produse de îngrijire precum săpunul lichid, dar și detergenți pentru rufe sau pentru curățarea casei. Trebui precizat însă faptul că prețurile blocate sunt doar la anumite mărci sau sortimente și nu se aplică la toate produsele din respectiva gamă. Întreaga listă cu prețuri blocate de la Lidl poate fi consultată aici.

Care sunt modificările TVA care au intrat în vigoare de la 1 august 2025

Modificările TVA implementate în România de la 1 august 2025 aduc un sistem simplificat cu doar două cote principale:

Cota standard de TVA a fost majorată de la 19% la 21%, fiind prima creștere după mai bine de opt ani.

Cotele reduse anterioare de 5% și 9% au fost eliminate și înlocuite cu o singură cotă redusă, de 11%.

Noua cotă de 11% se aplică unei liste restrânse de produse și servicii considerate esențiale, precum alimente, medicamente, cărți, servicii HoReCa, lemne de foc, apă potabilă, canalizare, apă pentru irigații în agricultură și îngrășăminte.

Cota redusă pentru locuințe ieftine (maxim 120 mp și valoare până în 600.000 lei) este eliminată, astfel acestea vor fi taxate cu 21% TVA.

Sunt eliminate și cotele reduse pentru panouri solare, pompe de căldură, proteze dentare și echipamente medicale, care vor fi taxate la cota standard de 21%.

Între 1 august și 31 octombrie 2025 se va monitoriza încasarea TVA în sectorul HoReCa pentru a decide cota finală care se va aplica acestor servicii.

Aceste modificări urmăresc simplificarea sistemului fiscal și apropierea de media europeană a cotei standard de TVA, care este în jur de 22%, însă pot cauza creșteri ale prețurilor, în special pentru gospodăriile cu venituri mici și pentru produsele de bază.

Prețurile au crescut după majorarea TVA

Prețurile care au crescut odată cu majorarea cotei standard de TVA de la 19% la 21% în România, începând cu 1 august 2025, includ o gamă largă de bunuri și servicii, deoarece multe dintre produsele care anterior beneficiau de cote reduse de 5% sau 9% acum sunt taxate cu 21%. Astfel, au crescut prețurile la:

Locuințe accesibile (sub 120 mp și valoare sub 600.000 lei), unde TVA a sărit de la 9% la 21%, afectând semnificativ costul final al cumpărării unei case sau apartament.

Panouri solare, pompe de căldură, proteze dentare și echipamente medicale au fost eliminate de pe lista cu cota redusă și sunt acum taxate cu 21%, ceea ce crește prețurile acestor produse.

Produse și servicii standard, care anterior erau taxate cu 19%, au o creștere directă proporțională cu majorarea TVA la 21%.

Ce alte scumpiri s-au înregistrat de la 1 august 2025

Alte scumpiri notabile de la 1 august 2025, cauzate de măsuri fiscale suplimentare, includ:

Creșterea accizelor pentru carburanți (benzină, motorină) cu 10%, ceea ce duce la majorarea prețului combustibililor.

Creșterea accizelor la băuturi alcoolice cu 10%, produse din tutun cu 3% și băuturi nealcoolice cu zahăr adăugat, având un impact asupra prețurilor în aceste categorii.

Intrarea în vigoare a obligației de plată a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS) pentru pensiile care depășesc 3.000 lei, influențând veniturile disponibile pentru consum.

Reamintim că modificări sunt parte a unui pachet fiscal mai larg de măsuri pentru reducerea deficitului bugetar și alinierea cotelor TVA la media UE, dar vor conduce la creșteri de prețuri resimțite de consumatori începând cu august 2025.

