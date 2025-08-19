„Primul TBM a străpuns peretele stației Aeroport Băneasa de pe secțiunea sudică a Magistralei M6 de metrou din București. Cârtița botezată „Sfânta Maria” a forat aproximativ 900 de metri între PLS Tokyo (zona Mall Băneasa) și această stație în 4 luni și-un pic”, a transmis Asociația Pro Infrastructură.

Primul tronson subteran realizat pe Linia 2 are o lungime de 902,04 metri și include 602 inele de tunel montate.

Acesta va fi completat de tunelul paralel al Liniei 1, unde utilajul TBM „Sfânta Ana” a excavat până acum peste 406 metri și a montat peste 265 de inele, înaintând spre Aeroport Băneasa.

Dacă va menține o medie de 12 metri pe zi (recordul fiind 24 m într-o singură zi), „Sfânta Ana” ar urma să ajungă în stația Aeroport Băneasa în luna septembrie.

Asociația Pro Infrastructură avertizează însă că pe Secțiunea Nord a M6, între stațiile Washington și Otopeni, lucrurile sunt mai complicate, întrucât Comisia Europeană a respins finanțarea nerambursabilă, ceea ce obligă statul să suporte costurile doar din buget și împrumuturi.

Cele două utilaje, „Sfânta Maria” și „Sfânta Ana”, vor excava tuneluri cu o lungime totală de 6,6 km, unde vor fi construite șase stații și șase interstații ale Magistralei 6, Secțiunea Sud (1 Mai – Tokyo), a precizat ministrul Șerban.

Scutul „Sfânta Maria”, cu o lungime de 97 de metri și o greutate de circa 600 de tone, are un cap de foraj cu diametrul de 6,60 metri.

