Cătălin Crișan se află în centrul unui scandal fără precedent, după ce a fost acuzat de fosta sa iubită, Camelia, de agresiune fizică și verbală. Potrivit unor apropiați ai cuplului, conflictul ar fi izbucnit în urmă cu aproximativ o lună, pe fondul unor tensiuni acumulate și al consumului de alcool, susțin aceleași surse.

Scandalul ar fi început cu jigniri și agresiuni din partea artistului, iar Camelia ar fi depus o plângere la poliție. Ulterior, Cătălin Crișan ar fi încercat să se împace cu ea pentru a o convinge să renunțe la acuzații. Cei doi s-ar fi împăcat temporar, însă relația s-a destrămat din nou la scurt timp, într-un nou val de reproșuri și tensiuni.

Conform surselor apropiate, ultima dispută ar fi degenerat din cauza unor probleme legate de bani. Se pare că artistul ar fi dat-o afară din locuință pe Camelia, după un nou episod tensionat.

„Cătălin Crișan și-a agresat partenera, a amenințat-o, a jignit-o, a șantajat-o. Totul s-a întâmplat în urmă cu o lună și jumătate. Alcoolul l-a determinat să ajungă la acest gest, să devină violent. Ea a chemat poliția. Apoi s-a făcut și o plângere penală la Parchet.

El a agresat-o, a jignit-o și a amenințat-o. Apoi Cătălin Crișan a încercat o reîmpăcare strategică, doar ca să renunțe ea la plângere. Ideea împăcării a fost ca ea să retragă acea plângere. S-a lăsat prostită de către el ca să renunțe la această plângere.

Bineînțeles că nu a durat împăcarea, căci el a făcut la fel. Ea a acceptat după primul episod de acest gen să se împace cu el, și-a retras plângerea, apoi i-a făcut același lucru. Și-a văzut doar interesul și a dat-o afară din casă. Apoi ea a mers la poliție și a depus o plângere penală la Secția 15”, a declarat o prietenă apropiată a Cameliei, pentru Cancan.ro.

Cătălin Crișan neagă acuzațiile care i se aduc

Contactat de Știrile Antena Stars, prezentate de Geanina Ilieș și Marius Niță, Cătălin Crișan a avut o reacție fermă, negând în totalitate acuzațiile.

„Sunt nişte minciuni, nici nu se pune problema! Doamne fereşte, nici nu ştiu despre ce este vorba. Nu ştiu nimic, e o aberaţie, o prostie! Eu nu lovesc nici o muscă, ferească Dumnezeu! Au stat prietenii cu noi, ferească Dumnezeu”, a declarat Cătălin Crișan, potrivit Spynews.ro.

Și a continuat: „Mie nu mi-a spus nimic, nici măcar ea, ferească Dumnezeu! Eu am făcut 11 ani arte marţiale, în primul an am învăţat când te lupţi cu cineva trebuie să te lupţi sportiv, în sensul acesta, în primul rând să fie bărbat, o femeie nu ai voie să o loveşti nici cu o floare, ferească Dumnezeu. Cum să vă spun eu, nu e nimic senzaţional, am rămas prieteni, vedem lucrurile diferit, practic. Ne vom ajuta dacă unul dintre noi are nevoie de celălalt”.