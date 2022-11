Câți bani a plătit ICR în 2022 pentru deplasările în străinătate ale șefilor: „Cât bugetul unei filiale pe un an întreg"

Președintele ICR, Liviu Sebastian Jicman, a petrecut 47 de zile în delegații în străinătate în perioada ianuarie-septembrie 2022. Adică în jur de cinci zile, în fiecare lună, a fost plecat. Costurile acestor deplasări – care includ diurna, indemnizația de cazare, transportul și alte cheltuieli – se ridică la 111.758 de lei, adică 22.748 de euro, potrivit cifrelor oferite de instituție la solicitarea Libertatea.

În două cazuri ICR a precizat că biletele de avion ale președintelui nu au fost achitate din bugetul instituției, fără a oferi alte detalii. Este vorba despre o vizită în Germania, de la finalul lunii aprilie, și una în Republica Moldova, de la mijlocul lunii septembrie.

Sumele s-au cheltuit astfel:

Potrivit rapoartelor de deplasare consultate de Libertatea, președintele ICR a avut întâlniri de lucru cu echipele filialelor din străinătate, dar și cu demnitari și directori români și străini, a vizitat diverse muzee și galerii și a participat la evenimente culturale.

Cea mai costisitoare deplasare din 2022 a președintelui ICR – și de altfel cea mai lungă – a fost una de opt zile în Statele Unite ale Americii, pentru care instituția a plătit 20.139 de lei, fără a include transportul. Jicman a fost însoțit de directorul de cabinet, Alexandru Ghinea.

În săptămâna petrecută în SUA, președintele ICR a avut întâlniri cu directori de la National Gallery of Art, Wilson Center, Georgetown University, Noguchi Museum, Museum of Modern Art, dar și cu personalități româno-americane și lideri ai asociațiilor culturale.

Jicman a participat și la ședințe de lucru cu echipa ICR New York, dar și la evenimente, precum ceremonia oficială a congresului SUA, de la Capitoliu, și o cină dedicată aniversării scriitorului Norman Manea.

În prima, Jicman a vizitat noua galerie a filialei românești IRCCU Veneția și s-a întâlnit cu echipa, a participat la mai multe evenimente din cadrul Bienalei de Artă, a avut discuții cu ambasadorul României în Franța și cu directorul ICR Paris și a vizitat o expoziție de la celebra Galerie Macadam.

În cea de-a doua vizită în Franța, Jicman a participat la o ședință de lucru a Senatului ICR Paris și a avut întâlniri cu ambasadorul României în Franța și cu ambasadorul României la Delegația Permanentă a României pe lângă UNESCO. În plus, a vizitat Atelierul Brâncuși, Centrul Cultural al Serbiei și Centrul Georges Pompidou.

Cele mai multe vizite făcute de președintele ICR au fost în Republica Moldova, respectiv cinci, multe dintre ele dedicate proiectului MoldArte, de susținere a artiștilor independenți.

Cei doi vicepreședinți ai Institutului Cultural, Gheorghe Mirel Taloș și Atilla Iuliu Weinberger, au avut în total cinci deplasări în străinătate până acum. Costurile au fost de peste 39.000 de lei (8.000 de euro), după cum urmează:

În cadrul celor două vizite în Republica Moldova, Gheorghe Mirel Taloș a discutat cu echipa ICR Chișinău și a participat la mai multe evenimente culturale, precum lansări de carte și un concert de muzică folk.

Spre deosebire de Taloș, pe lângă evenimentele culturale, vicepreședintele ICR Atilla Iuliu Weinberger a participat și la mai multe întâlniri de lucru. În Ungaria și în Republica Moldova, acesta a fost însoțit de directorul său de cabinet.

Într-un răspuns pentru Libertatea, ICR a precizat că cele 20 de deplasări în străinătate s-au desfășurat respectând legea.

Unii angajați ai ICR spun însă că multe dintre deplasări sunt, pur și simplu, o risipă de bani publici. „Nu se justifică economic. S-ar justifica dacă demnitarii nu ar cunoaște filialele din străinătate, dar atât Jicman, cât și Taloș au mai lucrat în ICR”, a declarat un angajat pentru Libertatea. Jicman a fost vreme de trei ani vicepreședinte, iar Taloș a mai ocupat aceeași funcție între anii 2017-2019.

S-a cheltuit cam cât bugetul unei filiale pe un an. Bugetele filialelor pentru programe sunt, în medie, 20.000-25.000 de euro pe an, adică foarte mici, ceea ce are drept consecință o penurie de proiecte culturale. În consecință, deplasarea în străinătate a demnitarilor este și mai puțin justificată.

Angajat ICR: